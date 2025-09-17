Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка оставил записку перед стрельбой: раскрыты детали

$41.230.05
16 сентября, 16:50 • 16030 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 28541 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 20627 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 35910 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 51187 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 24932 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 41698 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 36920 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16758 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 37745 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Атака РФ на Харьков: оккупанты разрушили здание Национального фармацевтического университета 16 сентября, 15:24
Атака пятью БПЛА на Сумы 16 сентября: в ГСЧС поделились кадрами и деталями 16 сентября, 16:05
Пожар в Киевской области после атаки дрона: спасатели тушили огонь более 10 часов 16 сентября, 16:35
Трамп заявил о прекрасном разговоре с Моди: речь шла об урегулировании конфликта в Украине 16 сентября, 18:36
Экс-голкипера "Динамо" и "Шахтера" задержали при попытке незаконно пересечь границу, он уже в учебном центре ВСУ - СМИ 20:20
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать 16 сентября, 16:50
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области 16 сентября, 12:55
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Карл III
Кир Стармер
Королева Камилла
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Харьков
Польша
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma 16 сентября, 14:15
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступление 16 сентября, 12:26
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителей 15 сентября, 08:11
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина 15 сентября, 07:06
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 км 14 сентября, 09:45
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Вашингтон Пост
The Economist
E-6 Mercury

Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка оставил записку перед стрельбой: раскрыты детали

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве Чарли Кирка, оставил записку о своих намерениях, где указывал на возможность устранить Кирка. ФБР подтвердило содержание послания, несмотря на его уничтожение, и расследует возможную причастность других лиц.

Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка оставил записку перед стрельбой: раскрыты детали

Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве правого активиста Чарли Кирка, оставил записку о своих намерениях перед стрельбой. Следователи раскрыли содержание послания. Об этом в эфире Fox News рассказал глава ФБР Каш Патель, передает УНН.

Подробности

По словам директора ФБР, Робинсон написал записку, в которой говорилось о том, что у него "есть возможность устранить Чарли Кирка, и он это сделает".

И когда его спросили, почему, он сказал - некоторую ненависть невозможно решить разговором

- сказал Патель.

Глава ФБР также сообщил, что записка была уничтожена, но следователи собрали судебно-медицинские доказательства ее существования и подтвердили содержание, допрашивая свидетелей.

Правоохранители отметили, что пока нет признаков наличия у Робинсона сообщников, скорее всего, он действовал самостоятельно.

В то же время следствие продолжает проверять, могли ли другие лица быть причастны к организации нападения.

Напомним

В среду, 10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.

Основателя Turning Point USA ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.

Чарли Кирк был ранен в шею и находился в больнице. Его состояние оценивалось как критическое.

16 сентября Тайлеру Робинсону предъявили официальные обвинения в убийстве политического активиста Чарли Кирка при отягчающих обстоятельствах. Прокурор Юты будет требовать смертной казни.

Был против помощи Украине, призывал отдать Крым РФ и критиковал Зеленского: чем известен Чарли Кирк10.09.25, 23:47 • 21059 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Каш Патель
Юта
Фокс Ньюс