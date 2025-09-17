Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка оставил записку перед стрельбой: раскрыты детали
Киев • УНН
Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве Чарли Кирка, оставил записку о своих намерениях, где указывал на возможность устранить Кирка. ФБР подтвердило содержание послания, несмотря на его уничтожение, и расследует возможную причастность других лиц.
Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве правого активиста Чарли Кирка, оставил записку о своих намерениях перед стрельбой. Следователи раскрыли содержание послания. Об этом в эфире Fox News рассказал глава ФБР Каш Патель, передает УНН.
Подробности
По словам директора ФБР, Робинсон написал записку, в которой говорилось о том, что у него "есть возможность устранить Чарли Кирка, и он это сделает".
И когда его спросили, почему, он сказал - некоторую ненависть невозможно решить разговором
Глава ФБР также сообщил, что записка была уничтожена, но следователи собрали судебно-медицинские доказательства ее существования и подтвердили содержание, допрашивая свидетелей.
Правоохранители отметили, что пока нет признаков наличия у Робинсона сообщников, скорее всего, он действовал самостоятельно.
В то же время следствие продолжает проверять, могли ли другие лица быть причастны к организации нападения.
Напомним
В среду, 10 сентября консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.
Основателя Turning Point USA ранили во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.
Чарли Кирк был ранен в шею и находился в больнице. Его состояние оценивалось как критическое.
16 сентября Тайлеру Робинсону предъявили официальные обвинения в убийстве политического активиста Чарли Кирка при отягчающих обстоятельствах. Прокурор Юты будет требовать смертной казни.
