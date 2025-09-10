Американський активіст Чарлі Кірк помер - Трамп
Київ • УНН
У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху. Це підтвердив Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у соцмережі мережі Truth Social, передає УНН.
Деталі
"Великий, навіть легендарний Чарлі Кірк помер. Ніхто не розумів і не мав Серця Молоді у Сполучених Штатах Америки краще, ніж Чарлі. Його любили та захоплювалися ВСІ, особливо я, а тепер його більше немає з нами. Меланія, і я висловлюю співчуття його прекрасній дружині Еріці та родині. Чарлі, ми любимо тебе!", - йдеться у дописі Трампа.
Нагадаємо
10 вересня Чарлі Кірка, засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі, Кірк був єдиною пораненою особою.
Чарлі Кірк був поранений у шию та перебував у лікарні. Його стан оцінювався як критичний.
Поліція США встановила, що особа, яку було затримано після замаху на Чарлі Кірка, насправді не була стрільцем. Раніше університет повідомив про затримання підозрюваного.