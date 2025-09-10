Американський активіст Чарлі Кірк помер - Трамп

$41.120.13
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 15177 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 38999 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 25775 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 28714 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 30112 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 60748 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 81959 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 64601 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 34874 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 38970 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
За сотні кілометрів від українського кордону: євродепутат показав фото російського дрона, який впав у Польщі Video10 вересня, 12:53 • 8212 перегляди
У міноборони рф запевняють, що не планували атакувати Польщу і готові до переговорів з Варшавою10 вересня, 13:05 • 6392 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти 2600 росіян та компаній10 вересня, 13:09 • 12975 перегляди
Потрібно встановити, хто керував безпілотниками: Фіцо про російські дрони у Польщі10 вересня, 13:20 • 13621 перегляди
У Польщі знайшли вже 16 російських дронів, один з них розбився біля військової бази 19:42 • 11196 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Владислав Косіняк-Камиш
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Литва
Велика Британія
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 13143 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 78580 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 71545 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 67621 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 136063 перегляди
Шахед-136
MIM-104 Patriot
NASAMS
The New York Times
Дія (сервіс)

Американський активіст Чарлі Кірк помер - Трамп

Київ • УНН

 • 778 перегляди

Консервативний активіст Чарлі Кірк помер 10 вересня після замаху. Президент США Дональд Трамп підтвердив цю інформацію у соцмережі Truth Social, висловивши співчуття родині.

Американський активіст Чарлі Кірк помер - Трамп

У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху. Це підтвердив Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у соцмережі мережі Truth Social, передає УНН.

Деталі

"Великий, навіть легендарний Чарлі Кірк помер. Ніхто не розумів і не мав Серця Молоді у Сполучених Штатах Америки краще, ніж Чарлі. Його любили та захоплювалися ВСІ, особливо я, а тепер його більше немає з нами. Меланія, і я висловлюю співчуття його прекрасній дружині Еріці та родині. Чарлі, ми любимо тебе!", - йдеться у дописі Трампа.

Нагадаємо

10 вересня Чарлі Кірка, засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі, Кірк був єдиною пораненою особою.

Чарлі Кірк був поранений у шию та перебував у лікарні. Його стан оцінювався як критичний.  

Поліція США встановила, що особа, яку було затримано після замаху на Чарлі Кірка, насправді не була стрільцем. Раніше університет повідомив про затримання підозрюваного.

Віта Зеленецька

Новини Світу
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки