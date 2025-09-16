$41.230.05
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетами
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Убивство Чарлі Кірка: прокурор Юти висунув офіційні звинувачення Тайлеру Робінсону, вимагатиме смертної кари

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Тайлера Робінсона звинувачують у вбивстві за обтяжуючих обставин, тяжкому застосуванні вогнепальної зброї та перешкоджанні правосуддю. Прокурор округу Юта вимагатиме смертної кари для 22-річного Робінсона.

Убивство Чарлі Кірка: прокурор Юти висунув офіційні звинувачення Тайлеру Робінсону, вимагатиме смертної кари
Reuters

Тайлеру Робінсону висунули офіційні обвинвачення у вбивстві політичного активіста Чарлі Кірка за обтяжуючих обставин. Прокурор Юти вимагатиме смертної кари, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Робінсона також звинувачують у тяжкому застосуванні вогнепальної зброї та перешкоджанні правосуддю.

Джефф Грей, прокурор округу Юта, каже, що вимагатиме смертної кари для 22-річного Робінсона.

Нагадаємо

У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.   

Засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.

Чарлі Кірк був поранений у шию та перебував у лікарні. Його стан оцінювався як критичний.  

Антоніна Туманова

Кримінал та НПНовини Світу