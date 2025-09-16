Убивство Чарлі Кірка: прокурор Юти висунув офіційні звинувачення Тайлеру Робінсону, вимагатиме смертної кари
Київ • УНН
Тайлера Робінсона звинувачують у вбивстві за обтяжуючих обставин, тяжкому застосуванні вогнепальної зброї та перешкоджанні правосуддю. Прокурор округу Юта вимагатиме смертної кари для 22-річного Робінсона.
Тайлеру Робінсону висунули офіційні обвинвачення у вбивстві політичного активіста Чарлі Кірка за обтяжуючих обставин. Прокурор Юти вимагатиме смертної кари, передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
Робінсона також звинувачують у тяжкому застосуванні вогнепальної зброї та перешкоджанні правосуддю.
Джефф Грей, прокурор округу Юта, каже, що вимагатиме смертної кари для 22-річного Робінсона.
Нагадаємо
У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху.
Засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі.
Чарлі Кірк був поранений у шию та перебував у лікарні. Його стан оцінювався як критичний.