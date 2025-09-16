Убийство Чарли Кирка: прокурор Юты предъявил официальные обвинения Тайлеру Робинсону, будет добиваться смертной казни
Киев • УНН
Тайлера Робинсона обвиняют в убийстве при отягчающих обстоятельствах, тяжком применении огнестрельного оружия и препятствовании правосудию. Прокурор округа Юта будет добиваться смертной казни для 22-летнего Робинсона.
Тайлеру Робинсону предъявлены официальные обвинения в убийстве политического активиста Чарли Кирка при отягчающих обстоятельствах. Прокурор Юты будет добиваться смертной казни, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Робинсона также обвиняют в тяжком применении огнестрельного оружия и препятствовании правосудию.
Джефф Грей, прокурор округа Юта, говорит, что будет добиваться смертной казни для 22-летнего Робинсона.
Напомним
В среду, 10 сентября, консервативный активист Чарли Кирк скончался после совершенного на него покушения.
Основатель Turning Point USA был ранен во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.
Чарли Кирк был ранен в шею и находился в больнице. Его состояние оценивалось как критическое.