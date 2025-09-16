Убийство Чарли Кирка: прокурор Юты предъявил официальные обвинения Тайлеру Робинсону, будет добиваться смертной казни

$41.230.05
48.500.10
ukenru
16:50 • 9434 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
15:22 • 17019 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
14:08 • 14570 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 29085 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 43877 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 23646 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 38201 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 36072 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16409 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 37334 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
47%
750мм
Популярные новости
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины16 сентября, 10:48 • 20632 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto16 сентября, 12:18 • 16325 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 15273 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 16595 просмотра
Rzeczpospolita: в Польше во время налета российских беспилотников дом поразила ракета с F-16, а не дрон16 сентября, 13:03 • 9494 просмотра
публикации
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16:50 • 9430 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
15:22 • 17016 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 16703 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 43875 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 38200 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Карл III
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Киевская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma14:15 • 7322 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 15364 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 48838 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 47788 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 52429 просмотра
Актуальное
Хранитель
ТикТок
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Вашингтон Пост

Убийство Чарли Кирка: прокурор Юты предъявил официальные обвинения Тайлеру Робинсону, будет добиваться смертной казни

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Тайлера Робинсона обвиняют в убийстве при отягчающих обстоятельствах, тяжком применении огнестрельного оружия и препятствовании правосудию. Прокурор округа Юта будет добиваться смертной казни для 22-летнего Робинсона.

Убийство Чарли Кирка: прокурор Юты предъявил официальные обвинения Тайлеру Робинсону, будет добиваться смертной казни
Reuters

Тайлеру Робинсону предъявлены официальные обвинения в убийстве политического активиста Чарли Кирка при отягчающих обстоятельствах. Прокурор Юты будет добиваться смертной казни, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Робинсона также обвиняют в тяжком применении огнестрельного оружия и препятствовании правосудию.

Джефф Грей, прокурор округа Юта, говорит, что будет добиваться смертной казни для 22-летнего Робинсона.

Напомним

В среду, 10 сентября, консервативный активист Чарли Кирк скончался после совершенного на него покушения.

Основатель Turning Point USA был ранен во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания.

Чарли Кирк был ранен в шею и находился в больнице. Его состояние оценивалось как критическое.

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира