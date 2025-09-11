Был против помощи Украине, призывал отдать Крым РФ и критиковал Зеленского: чем известен Чарли Кирк
Киев • УНН
Чарльз Кирк, основатель Turning Point USA и сторонник Дональда Трампа, умер 10 сентября после покушения. Он был известен своими скандальными высказываниями об Украине, призывая прекратить помощь и "вернуть Крым России".
Основатель Turning Point USA и соратник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Чарльз Кирк, в которого стреляли 10 сентября, ранее прославился скандальными высказываниями об Украине. Он призывал "вернуть Крым России", был против помощи Украине и критиковал Президента Владимира Зеленского, пишет УНН.
Детали
Чарльзу Кирку был 31 год. Он был активным сторонником Дональда Трампа и организатором некоммерческой организации Turning Point USA, аккумулирующей вокруг себя консервативно настроенную молодежь в американских кампусах.
Отметим, что американский блогер неоднократно высказывался негативно об Украине. В частности, в 2023 году Центр противодействия дезинформации сообщал, что Кирк призывал к прекращению предоставления Украине американской финансовой помощи и критиковал деятельность Президента Украины Владимира Зеленского.
Для обычных людей просто неприемлемо тратить 2 трлн долларов, которых у вас нет, на войны, которые вы не можете выиграть, защищая людей, которые вам не принадлежат, тогда как у вас вторгаются люди, которых мы не знаем. Сократите расходы. Покончите с беспорядком в Украине
Зеленского Кирк называл мошенником и "марионеткой разведывательных служб".
Теперь поймите, что Зеленскому просто подпитывают тезисы для разговора наши собственные разведывательные службы. Зеленский - марионетка разведывательных служб. Зеленский не просто преследует Путина… Он объявляет войну русскому народу. Он не просто говорит, что Путин плохой, слушайте внимательно. Он говорит, что русское общество плохое. Вот так и возникает ядерная война. Зеленский, видимо, обвиняет все население России в том, что оно позволило "другому Гитлеру" захватить власть. Если это еще один Гитлер, пришедший к власти, Зеленский, то почему в вашей армии так много нацистов?
- в самом начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину Чарли Кирк называл это просто "пограничным конфликтом".
- Также он заявлял, что "Крым надо вернуть России как жест доброй воли".
- Обвинял Владимира Зеленского в отсутствии выборов в Украине. (Прим. ред. оппоненты каждый раз ему напоминали о Конституции Украины и военном положении, а также приводили примеры, что в Великобритании во время Второй мировой также не было выборов. То же самое касается и СССР: выборы в советы в СССР начали возобновляться только после войны, с 1946 года).
- Чарли Кирк неоднократно писал, что Зеленский "держит Европу в заложниках, вымогая деньги в обмен на адекватное обращение беженцев, чтобы они не начали терроризировать Европу".
- Также он хвалил БРИКС и, конечно, постоянно критиковал выделение денег на помощь Украине.
Напомним
В среду, 10 сентября, консервативный активист Чарли Кирк умер после совершенного на него покушения.