Основатель Turning Point USA и соратник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Чарльз Кирк, в которого стреляли 10 сентября, ранее прославился скандальными высказываниями об Украине. Он призывал "вернуть Крым России", был против помощи Украине и критиковал Президента Владимира Зеленского, пишет УНН.

Чарльзу Кирку был 31 год. Он был активным сторонником Дональда Трампа и организатором некоммерческой организации Turning Point USA, аккумулирующей вокруг себя консервативно настроенную молодежь в американских кампусах.

Отметим, что американский блогер неоднократно высказывался негативно об Украине. В частности, в 2023 году Центр противодействия дезинформации сообщал, что Кирк призывал к прекращению предоставления Украине американской финансовой помощи и критиковал деятельность Президента Украины Владимира Зеленского.

Для обычных людей просто неприемлемо тратить 2 трлн долларов, которых у вас нет, на войны, которые вы не можете выиграть, защищая людей, которые вам не принадлежат, тогда как у вас вторгаются люди, которых мы не знаем. Сократите расходы. Покончите с беспорядком в Украине

Зеленского Кирк называл мошенником и "марионеткой разведывательных служб".

Теперь поймите, что Зеленскому просто подпитывают тезисы для разговора наши собственные разведывательные службы. Зеленский - марионетка разведывательных служб. Зеленский не просто преследует Путина… Он объявляет войну русскому народу. Он не просто говорит, что Путин плохой, слушайте внимательно. Он говорит, что русское общество плохое. Вот так и возникает ядерная война. Зеленский, видимо, обвиняет все население России в том, что оно позволило "другому Гитлеру" захватить власть. Если это еще один Гитлер, пришедший к власти, Зеленский, то почему в вашей армии так много нацистов?