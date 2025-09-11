$41.120.13
Був проти допомоги Україні, закликав віддати Крим рф та критикував Зеленського: чим відомий Чарлі Кірк

Київ • УНН

 • 296 перегляди

Чарльз Кірк, засновник Turning Point USA та прихильник Дональда Трампа, помер 10 вересня після замаху. Він був відомий своїми скандальними висловлюваннями про Україну, закликаючи припинити допомогу та "повернути Крим Росії".

Був проти допомоги Україні, закликав віддати Крим рф та критикував Зеленського: чим відомий Чарлі Кірк

Засновник Turning Point USA та соратник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Чарл Кірк, у якого стріляли 10 вересня раніше прославився скандальними висловлюваннями про Україну. Він закликав "повернути Крим росії", був проти допомоги Україні та критикував Президента Володимира Зеленського, пише УНН.

Деталі

Чарльзу Кірку був 31 рік. Він був активним прихильником Дональда Трампа й організатором некомерційної організації Turning Point USA, що акумулює навколо себе консервативно налаштовану молодь в американських кампусах.

Зазначимо, що американський блогер неодноразово висловлювався негативно про Україну. Зокрема, у 2023 році Центр протидії дезінформації повідомляв, що Кірк закликав до припинення надання Україні американської фінансової допомоги та критикував діяльність Президента України Володимира Зеленського.

Для звичайних людей просто неприйнятно витрачати 2 трлн доларів, яких у вас немає, на війни, які ви не можете виграти, захищаючи людей, які вам не належать, тоді як у вас вторгаються люди, яких ми не знаємо. Скоротіть витрати. Покінчить з безладом в Україні

 - казав Кірк.

Зеленського Кірк називав шахраєм та називав "маріонеткою розвідувальних служб.

Тепер зрозумійте, що Зеленському просто підживлюють тези для розмови наші власні розвідувальні служби. Зеленський - маріонетка розвідувальних служб. Зеленський не просто переслідує путіна… Він оголошує війну російському народу. Він не просто каже, що путін поганий, слухайте уважно. Він каже, що російське суспільство погане. Ось так і виникає ядерна війна. Зеленський, мабуть, звинувачує все населення росії у тому, що воно дозволило "іншому Гітлеру" захопити владую. Якщо це ще один Гітлер, який прийшов до влади, Зеленський, то чому у вашій армії так багато нацистів?

- казав Кірк.Н
  • на самому початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну Чарлі Кірк називав це просто "прикордонним конфліктом".
    • Також він заявляв, що "Крим треба повернути росії як жест доброї волі". 
      • Звинувачував Володимира Зеленського у відсутності виборів в Україні. (Прім.ред. опоненти щоразу йому нагадували про Конституцію України та воєнний стан, а також наводили приклади, що у Великій Британії під час Другої Світової також не було виборів. Те саме стосується і СРСР: вибори до рад в СРСР почалися відновлюватися лише після війни, з 1946 року).
        • Чарлі Кірк неодноразово писав, що Зеленський "тримає Європу у заручниках вимагаючи гроші в обмін на адекватне поводження біженців, щоб вони не почали тероризувати Європу". 
          • Також він хвалив БРІКС та, звичайно, постійно критикував виділення грошей на допомогу Україні.

            Нагадаємо

            У середу, 10 вересня консервативний активіст Чарлі Кірк помер після скоєного на нього замаху. 

            Павло Башинський

