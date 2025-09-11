Був проти допомоги Україні, закликав віддати Крим рф та критикував Зеленського: чим відомий Чарлі Кірк

Засновник Turning Point USA та соратник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Чарл Кірк, у якого стріляли 10 вересня раніше прославився скандальними висловлюваннями про Україну. Він закликав "повернути Крим росії", був проти допомоги Україні та критикував Президента Володимира Зеленського, пише УНН.

Чарльзу Кірку був 31 рік. Він був активним прихильником Дональда Трампа й організатором некомерційної організації Turning Point USA, що акумулює навколо себе консервативно налаштовану молодь в американських кампусах.

Зазначимо, що американський блогер неодноразово висловлювався негативно про Україну. Зокрема, у 2023 році Центр протидії дезінформації повідомляв, що Кірк закликав до припинення надання Україні американської фінансової допомоги та критикував діяльність Президента України Володимира Зеленського.

Для звичайних людей просто неприйнятно витрачати 2 трлн доларів, яких у вас немає, на війни, які ви не можете виграти, захищаючи людей, які вам не належать, тоді як у вас вторгаються люди, яких ми не знаємо. Скоротіть витрати. Покінчить з безладом в Україні

Зеленського Кірк називав шахраєм та називав "маріонеткою розвідувальних служб.

Тепер зрозумійте, що Зеленському просто підживлюють тези для розмови наші власні розвідувальні служби. Зеленський - маріонетка розвідувальних служб. Зеленський не просто переслідує путіна… Він оголошує війну російському народу. Він не просто каже, що путін поганий, слухайте уважно. Він каже, що російське суспільство погане. Ось так і виникає ядерна війна. Зеленський, мабуть, звинувачує все населення росії у тому, що воно дозволило "іншому Гітлеру" захопити владую. Якщо це ще один Гітлер, який прийшов до влади, Зеленський, то чому у вашій армії так багато нацистів?