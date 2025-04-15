Генсек ООН підкреслив, що в Україні є легітимний уряд, який потрібно поважати. Він також зазначив, що ООН наразі не бере участі в
переговорах щодо припинення вогню в Чорному морі.
Радник президента Дмитро Литвин повідомив про два підтверджених удари рф по енергетичній інфраструктурі. Він закликав міжнародних партнерів допомогти запобігти майбутнім атакам.
російський президент запропонував запровадити тимчасове міжнародне управління в Україні під егідою ООН. Це потрібно нібито для організації виборчого процесу.
Президент рф заявив про готовність співпрацювати з країнами БРІКС і Північною Кореєю для врегулювання конфлікту в Україні.