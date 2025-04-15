Генсек ООН відхилив заклик путіна про "тимчасову адміністрацію" в Україні

Генсек ООН підкреслив, що в Україні є легітимний уряд, який потрібно поважати. Він також зазначив, що ООН наразі не бере участі в переговорах щодо припинення вогню в Чорному морі.