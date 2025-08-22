російські компанії під прицілом: ПАР розслідує вербування молодих жінок для роботи на дронових заводах

Пропозиції "високооплачуваної праці" обернулися підозрами у використанні африканок у військовій індустрії рф. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Уряд Південної Африки розпочав офіційне розслідування після того, як стало відомо про спроби російських компаній залучати місцевих жінок до роботи в Татарстані. Серед головних фігурантів — спеціальна економічна зона "Алабуга", відома виробництвом ударних безпілотників Shahed-136, які застосовуються у війні проти України.

За інформацією джерел, кампанія вербування проходила під брендом БРІКС, що мало додати легітимності програмам працевлаштування. Молодим жінкам, зокрема студенткам, обіцяли легальну роботу у сфері будівництва та обслуговування, безкоштовні авіаквитки, житло та зарплату близько 800 доларів на місяць. Рекрутинг активно просувався через Instagram та TikTok-інфлюенсерів.

Втім, кілька незалежних досліджень, зокрема Інституту науки та міжнародної безпеки, вказують, що працівниць часто направляли не у будівельні компанії, а на заводи з виробництва дронів-камікадзе, де вони фактично ставали частиною військового процесу.

Представники "Алабуги" та афілійованих організацій відкидають ці звинувачення, стверджуючи, що працівниці не залучаються до військових проєктів. Однак правозахисні групи наполягають: приблизно 90% жінок, які виїжджають за такими програмами, врешті-решт працюють саме на виробництві дронів.

Додаткову напругу створює той факт, що ПАР перебуває в умовах безробіття, яке сягає третини працездатного населення. Для багатьох дівчат перспектива заробітку за кордоном здається шансом на краще життя. Але зростає занепокоєння, що під виглядом легальної роботи вони потрапляють у небезпечні схеми, пов’язані з війною.

Уряд ПАР заявив, що офіційних доказів примусової праці поки немає, однак дипломатичні запити вже готуються. Експерти попереджають: якщо масштаби вербування підтвердяться, це може перетворитися на серйозний міжнародний скандал у межах БРІКС.

Нагадаємо

Завод з виробництва дронів в російській алабузі значно розширюється, про що свідчать супутникові знімки, що показують десятки нових будівель. Це розширення дозволить розмістити до 40 тисяч працівників, що вказує на значне збільшення виробництва БПЛА, включаючи дрони Shahed та їхні дешевші версії.