Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
01:26 • 13094 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNN
21 серпня, 14:24 • 28818 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 31546 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 37763 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 22319 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 33346 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 71739 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 79075 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 81611 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
російські компанії під прицілом: ПАР розслідує вербування молодих жінок для роботи на дронових заводах

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Уряд Південної Африки розпочав розслідування щодо вербування місцевих жінок російськими компаніями під виглядом високооплачуваної роботи. Є підозри, що їх направляють на заводи з виробництва дронів-камікадзе.

російські компанії під прицілом: ПАР розслідує вербування молодих жінок для роботи на дронових заводах

Пропозиції "високооплачуваної праці" обернулися підозрами у використанні африканок у військовій індустрії рф. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Уряд Південної Африки розпочав офіційне розслідування після того, як стало відомо про спроби російських компаній залучати місцевих жінок до роботи в Татарстані. Серед головних фігурантів — спеціальна економічна зона "Алабуга", відома виробництвом ударних безпілотників Shahed-136, які застосовуються у війні проти України.

За інформацією джерел, кампанія вербування проходила під брендом БРІКС, що мало додати легітимності програмам працевлаштування. Молодим жінкам, зокрема студенткам, обіцяли легальну роботу у сфері будівництва та обслуговування, безкоштовні авіаквитки, житло та зарплату близько 800 доларів на місяць. Рекрутинг активно просувався через Instagram та TikTok-інфлюенсерів.

Втім, кілька незалежних досліджень, зокрема Інституту науки та міжнародної безпеки, вказують, що працівниць часто направляли не у будівельні компанії, а на заводи з виробництва дронів-камікадзе, де вони фактично ставали частиною військового процесу.

Представники "Алабуги" та афілійованих організацій відкидають ці звинувачення, стверджуючи, що працівниці не залучаються до військових проєктів. Однак правозахисні групи наполягають: приблизно 90% жінок, які виїжджають за такими програмами, врешті-решт працюють саме на виробництві дронів.

Додаткову напругу створює той факт, що ПАР перебуває в умовах безробіття, яке сягає третини працездатного населення. Для багатьох дівчат перспектива заробітку за кордоном здається шансом на краще життя. Але зростає занепокоєння, що під виглядом легальної роботи вони потрапляють у небезпечні схеми, пов’язані з війною.

Уряд ПАР заявив, що офіційних доказів примусової праці поки немає, однак дипломатичні запити вже готуються. Експерти попереджають: якщо масштаби вербування підтвердяться, це може перетворитися на серйозний міжнародний скандал у межах БРІКС.

Нагадаємо

Завод з виробництва дронів в російській алабузі значно розширюється, про що свідчать супутникові знімки, що показують десятки нових будівель. Це розширення дозволить розмістити до 40 тисяч працівників, що вказує на значне збільшення виробництва БПЛА, включаючи дрони Shahed та їхні дешевші версії.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
БРІКС
Bloomberg News
TikTok
Bloomberg
Шахед-136
Південно-Африканська Республіка
Україна
Instagram
Безпілотний літальний апарат