Предложения "высокооплачиваемой работы" обернулись подозрениями в использовании африканок в военной промышленности рф. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Правительство Южной Африки начало официальное расследование после того, как стало известно о попытках российских компаний привлечь местных женщин к работе в татарстане. Среди главных фигурантов - особая экономическая зона "алабуга", известная производством ударных беспилотников Shahed-136, которые применяются в войне против Украины.

По информации источников, кампания вербовки проходила под брендом БРИКС, что должно было придать легитимности программам трудоустройства. Молодым женщинам, в частности студенткам, обещали легальную работу в сфере строительства и обслуживания, бесплатные авиабилеты, жилье и зарплату около 800 долларов в месяц. Рекрутинг активно продвигался через Instagram и TikTok-инфлюенсеров.

Впрочем, несколько независимых исследований, в частности Института науки и международной безопасности, указывают, что работниц часто направляли не в строительные компании, а на заводы по производству дронов-камикадзе, где они фактически становились частью военного процесса.

Представители "алабуги" и аффилированных организаций отвергают эти обвинения, утверждая, что работницы не привлекаются к военным проектам. Однако правозащитные группы настаивают: примерно 90% женщин, выезжающих по таким программам, в конце концов работают именно на производстве дронов.

Дополнительное напряжение создает тот факт, что ЮАР находится в условиях безработицы, которая достигает трети трудоспособного населения. Для многих девушек перспектива заработка за границей кажется шансом на лучшую жизнь. Но растет беспокойство, что под видом легальной работы они попадают в опасные схемы, связанные с войной.

Правительство ЮАР заявило, что официальных доказательств принудительного труда пока нет, однако дипломатические запросы уже готовятся. Эксперты предупреждают: если масштабы вербовки подтвердятся, это может превратиться в серьезный международный скандал в рамках БРИКС.

Напомним

Завод по производству дронов в российской алабуге значительно расширяется, о чем свидетельствуют спутниковые снимки, показывающие десятки новых зданий. Это расширение позволит разместить до 40 тысяч работников, что указывает на значительное увеличение производства БПЛА, включая дроны Shahed и их более дешевые версии.