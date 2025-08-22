российские компании под прицелом: ЮАР расследует вербовку молодых женщин для работы на дроновых заводах
Правительство Южной Африки начало расследование в отношении вербовки местных женщин российскими компаниями под видом высокооплачиваемой работы. Есть подозрения, что их направляют на заводы по производству дронов-камикадзе.
Предложения "высокооплачиваемой работы" обернулись подозрениями в использовании африканок в военной промышленности рф. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Правительство Южной Африки начало официальное расследование после того, как стало известно о попытках российских компаний привлечь местных женщин к работе в татарстане. Среди главных фигурантов - особая экономическая зона "алабуга", известная производством ударных беспилотников Shahed-136, которые применяются в войне против Украины.
По информации источников, кампания вербовки проходила под брендом БРИКС, что должно было придать легитимности программам трудоустройства. Молодым женщинам, в частности студенткам, обещали легальную работу в сфере строительства и обслуживания, бесплатные авиабилеты, жилье и зарплату около 800 долларов в месяц. Рекрутинг активно продвигался через Instagram и TikTok-инфлюенсеров.
Впрочем, несколько независимых исследований, в частности Института науки и международной безопасности, указывают, что работниц часто направляли не в строительные компании, а на заводы по производству дронов-камикадзе, где они фактически становились частью военного процесса.
Представители "алабуги" и аффилированных организаций отвергают эти обвинения, утверждая, что работницы не привлекаются к военным проектам. Однако правозащитные группы настаивают: примерно 90% женщин, выезжающих по таким программам, в конце концов работают именно на производстве дронов.
Дополнительное напряжение создает тот факт, что ЮАР находится в условиях безработицы, которая достигает трети трудоспособного населения. Для многих девушек перспектива заработка за границей кажется шансом на лучшую жизнь. Но растет беспокойство, что под видом легальной работы они попадают в опасные схемы, связанные с войной.
Правительство ЮАР заявило, что официальных доказательств принудительного труда пока нет, однако дипломатические запросы уже готовятся. Эксперты предупреждают: если масштабы вербовки подтвердятся, это может превратиться в серьезный международный скандал в рамках БРИКС.
Напомним
Завод по производству дронов в российской алабуге значительно расширяется, о чем свидетельствуют спутниковые снимки, показывающие десятки новых зданий. Это расширение позволит разместить до 40 тысяч работников, что указывает на значительное увеличение производства БПЛА, включая дроны Shahed и их более дешевые версии.