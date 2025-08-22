российские компании под прицелом: ЮАР расследует вербовку молодых женщин для работы на дроновых заводах

$41.380.02
48.170.16
ukenru
05:52 • 2110 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
01:26 • 13280 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 29058 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 31687 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 37960 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 22394 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 33416 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 71780 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 79102 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 81646 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0м/с
93%
741мм
Популярные новости
Киев накрывает дым: зафиксировано резкое ухудшение качества воздухаPhoto21 августа, 20:58 • 7574 просмотра
Трампу отменили штраф в размере 500 млн долларов за мошенничество21 августа, 21:19 • 7142 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico02:18 • 5260 просмотра
Соратник Трампа призвал предложить России членство в НАТО для прекращения войны в Украине02:43 • 10824 просмотра
ЦСК: информация о «дневниках» с фото Зеленского, копирующих образы Путина, является фейкомPhoto03:12 • 6674 просмотра
публикации
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24 • 29060 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно успеть сделать на огороде и в саду21 августа, 14:05 • 4476 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 37962 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт21 августа, 10:15 • 111003 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 134915 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Тулси Габбард
Марк Цукерберг
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Венгрия
Курск
Реклама
УНН Lite
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico02:18 • 5330 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 76313 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 70205 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 68538 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 94836 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Футбол
Нефть
Шахед-136

российские компании под прицелом: ЮАР расследует вербовку молодых женщин для работы на дроновых заводах

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Правительство Южной Африки начало расследование в отношении вербовки местных женщин российскими компаниями под видом высокооплачиваемой работы. Есть подозрения, что их направляют на заводы по производству дронов-камикадзе.

российские компании под прицелом: ЮАР расследует вербовку молодых женщин для работы на дроновых заводах

Предложения "высокооплачиваемой работы" обернулись подозрениями в использовании африканок в военной промышленности рф. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Правительство Южной Африки начало официальное расследование после того, как стало известно о попытках российских компаний привлечь местных женщин к работе в татарстане. Среди главных фигурантов - особая экономическая зона "алабуга", известная производством ударных беспилотников Shahed-136, которые применяются в войне против Украины.

По информации источников, кампания вербовки проходила под брендом БРИКС, что должно было придать легитимности программам трудоустройства. Молодым женщинам, в частности студенткам, обещали легальную работу в сфере строительства и обслуживания, бесплатные авиабилеты, жилье и зарплату около 800 долларов в месяц. Рекрутинг активно продвигался через Instagram и TikTok-инфлюенсеров.

Впрочем, несколько независимых исследований, в частности Института науки и международной безопасности, указывают, что работниц часто направляли не в строительные компании, а на заводы по производству дронов-камикадзе, где они фактически становились частью военного процесса.

Представители "алабуги" и аффилированных организаций отвергают эти обвинения, утверждая, что работницы не привлекаются к военным проектам. Однако правозащитные группы настаивают: примерно 90% женщин, выезжающих по таким программам, в конце концов работают именно на производстве дронов.

Дополнительное напряжение создает тот факт, что ЮАР находится в условиях безработицы, которая достигает трети трудоспособного населения. Для многих девушек перспектива заработка за границей кажется шансом на лучшую жизнь. Но растет беспокойство, что под видом легальной работы они попадают в опасные схемы, связанные с войной.

Правительство ЮАР заявило, что официальных доказательств принудительного труда пока нет, однако дипломатические запросы уже готовятся. Эксперты предупреждают: если масштабы вербовки подтвердятся, это может превратиться в серьезный международный скандал в рамках БРИКС.

Напомним

Завод по производству дронов в российской алабуге значительно расширяется, о чем свидетельствуют спутниковые снимки, показывающие десятки новых зданий. Это расширение позволит разместить до 40 тысяч работников, что указывает на значительное увеличение производства БПЛА, включая дроны Shahed и их более дешевые версии.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
БРИКС
Bloomberg News
ТикТок
Bloomberg L.P.
Шахед-136
Южная Африка
Украина
Instagram
Беспилотный летательный аппарат