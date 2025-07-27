російський завод дронів в алабузі стрімко розширюється - CNN

Завод з виробництва дронів в російській алабузі розширюється. Про це йдеться у матеріалі CNN, яке посилається на супутникові знімки, повідомляє УНН.

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Зазначається, що на знімках видно десятки нових будівель, серед яких нові гуртожитки та виробничі приміщення. За підрахунками ЗМІ, після завершення будівництва будівлі зможуть умістити до 40 тисяч працівників, що означає значне збільшення виробництва росією БпЛА.

Це головна російська фабрика ударних безпілотників, ключова частина ескалації наступу кремля на українські міста. Щоб підживити ці зусилля, тепер є докази того, що на цьому об'єкті залучають підлітків не лише до виробництва дронів на заводі "алабуга", але й до будівельних робіт - йдеться у статті.

Девід Олбрайт, колишній інспектор ООН з питань озброєння, розповів, що рішення москви "відкрити" завод показує, що "російська влада почувається більш впевнено щодо своєї здатності виробляти дрони".

Я думаю, це свідчить про те, що уряд росії прагне збільшити виробництво там і укладати довгострокові контракти - млвдяв, ми купуватимемо все, що ви виробляєте - зазначив експерт.

Видання вказує, що алабуга почала виробляти дрони Shahed у 2023 році, а тепер вона також випускає дешевші версії, призначені для використання як приманки (відомі як "Герань").

Об'єкт вже розширювався, оскільки атаки російських дронів на Україну почали посилюватися минулого серпня. Однак нещодавні супутникові знімки показують ще швидше зростання за останні кілька місяців на тлі того, що кількість ударів дронів по Україні досягла рекордної кількості - йдеться у статті.

Видання резюмує, що тільки у червні 2025 року росія випустила по Україні майже 5500 безпілотників Shahed або їхніх аналогів. Це в 16 разів більше, ніж у червні 2024 року, і більш ніж на 30% більше, ніж у попередньому місяці. 9 липня рекордні 728 безпілотників були випущені по Україні за одну ніч.

Нагадаємо

Минулого тижня російські ЗМІ показали складальні цехи промзони "алабуга" в татарстані, де виробляють безпілотники типу "шахед". Заявлено про збільшення виробництва в дев'ять разів.

Алабугу в Татарстані, де росіяни виробляють "шахеди", атакували дрони