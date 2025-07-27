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Российский завод дронов в Алабуге стремительно расширяется - CNN

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Завод по производству дронов в российской Алабуге значительно расширяется, о чем свидетельствуют спутниковые снимки, показывающие десятки новых зданий. Это расширение позволит разместить до 40 тысяч работников, что указывает на значительное увеличение производства БПЛА, включая дроны Shahed и их более дешевые версии.

Российский завод дронов в Алабуге стремительно расширяется - CNN

Завод по производству дронов в российской Алабуге расширяется. Об этом говорится в материале CNN, которое ссылается на спутниковые снимки, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что на снимках видны десятки новых зданий, среди которых новые общежития и производственные помещения. По подсчетам СМИ, после завершения строительства здания смогут вместить до 40 тысяч работников, что означает значительное увеличение производства Россией БПЛА.

Это главная российская фабрика ударных беспилотников, ключевая часть эскалации наступления Кремля на украинские города. Чтобы подпитать эти усилия, теперь есть доказательства того, что на этом объекте привлекают подростков не только к производству дронов на заводе "Алабуга", но и к строительным работам

- говорится в статье.

Дэвид Олбрайт, бывший инспектор ООН по вопросам вооружения, рассказал, что решение Москвы "открыть" завод показывает, что "российские власти чувствуют себя более уверенно в своей способности производить дроны".

Я думаю, это свидетельствует о том, что правительство России стремится увеличить производство там и заключать долгосрочные контракты - мол, мы будем покупать все, что вы производите

- отметил эксперт.

Издание указывает, что Алабуга начала производить дроны Shahed в 2023 году, а теперь она также выпускает более дешевые версии, предназначенные для использования в качестве приманки (известные как "Герань").

Объект уже расширялся, поскольку атаки российских дронов на Украину начали усиливаться в прошлом августе. Однако недавние спутниковые снимки показывают еще более быстрый рост за последние несколько месяцев на фоне того, что количество ударов дронов по Украине достигло рекордного количества

- говорится в статье.

Издание резюмирует, что только в июне 2025 года Россия выпустила по Украине почти 5500 беспилотников Shahed или их аналогов. Это в 16 раз больше, чем в июне 2024 года, и более чем на 30% больше, чем в предыдущем месяце. 9 июля рекордные 728 беспилотников были выпущены по Украине за одну ночь.

Напомним

На прошлой неделе российские СМИ показали сборочные цеха промзоны "Алабуга" в Татарстане, где производят беспилотники типа "Шахед". Заявлено об увеличении производства в девять раз.

Алабугу в Татарстане, где россияне производят "шахеды", атаковали дроны23.04.25, 14:25 • 4926 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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