"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
росія взяла курс на довгострокову конфронтацію із Заходом - розвідка

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Рада федерації рф затвердила постанову, що кодифікує зовнішньополітичний курс кремля на довгострокову конфронтацію із Заходом. Документ передбачає переорієнтацію зовнішніх зв’язків на Азію, Африку та Латинську Америку.

росія взяла курс на довгострокову конфронтацію із Заходом - розвідка

Рада федерації рф затвердила постанову "Про актуальні питання зовнішньої політики російської федерації", яка фактично кодифікує зовнішньополітичний курс кремля та робить його обов’язковим орієнтиром для парламенту, уряду й відомств. Документ фіксує не пошук компромісів, а системну ставку на тривалу конфронтацію із Заходом. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Ключова теза постанови зводиться до перекладання повної відповідальності за "безпрецедентну міжнародну напруженість" на НАТО та "колективний Захід". На цьому тлі кремль декларує намір вибудовувати альтернативний світопорядок, який відкрито протиставляється євроатлантичній системі безпеки. Йдеться про формування "архітектури рівної та неподільної безпеки в Євразії" з опорою на СНД, ОДКБ, ШОС та АСЕАН, а також просування "Євразійської хартії багатоманітності й багатополярності", ініційованої спільно з білоруссю

- йдеться у повідомленні.

Окремий акцент зроблено на переорієнтації зовнішніх зв’язків на Азію, Африку та Латинську Америку. кремль планує поглиблювати економічну, дипломатичну й парламентську співпрацю з Китаєм, Іраном, Індією, країнами Південно-Східної Азії та іншими державами Глобального півдня, використовуючи формати БрІКС, ШОС та ЄАЕС. Парламентська дипломатія прямо розглядається як замінник повноцінних контактів із Заходом в умовах політичної ізоляції.

Водночас документ формально залишає можливість відновлення повноформатних російсько-американських відносин, але лише за умови врахування інтересів кремля у війні проти України, що робить таку "готовність" суто декларативною. Санкції Заходу визнані "довгостроковою реальністю", на яку москва планує відповісти адаптацією: розрахунками в національних валютах, протидією конфіскації заморожених активів і створенням спеціальних правових режимів для транскордонної співпраці.

пєсков: кремль не погодиться на військову присутність ЄС в Україні після підписання мирної угоди17.12.25, 13:06 • 3307 переглядiв

Постанова також передбачає посилення інформаційної та ідеологічної діяльності МЗС рф, зокрема в цифровому середовищі, для просування російських наративів про війну та дискредитацію України, а також активізацію проєктів під гаслами боротьби з "фальсифікацією історії" і "реабілітацією нацизму". Паралельно кремль розширює підтримку мереж "співвітчизників" за кордоном і планує окрему стратегію роботи з іноземними випускниками російських вишів.

У сукупності документ не залишає сумнівів: російська влада інституціоналізує курс на затяжне протистояння із Заходом, намагаючись обійти ізоляцію через парламентські та "гуманітарні" канали і водночас підірвати західну єдність, спираючись на вибіркові контакти та вплив у країнах Глобального півдня

- додали у розвідці.

Орбан передав погрози кремля лідерам ЄС через можливе фінансування України із використанням заморожених росактивів17.12.25, 15:55 • 8223 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
БРІКС
Білорусь
Служба зовнішньої розвідки України
НАТО
Індія
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран