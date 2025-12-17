Орбан передав погрози кремля лідерам ЄС через можливе фінансування України із використанням заморожених росактивів

$42.180.06
49.670.01
ukenru
12:13 • 3372 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 13612 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 12387 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 13032 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 15344 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 18430 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 16886 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27097 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 45854 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 38071 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.7м/с
87%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа17 грудня, 04:37 • 24100 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 14033 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 23424 перегляди
Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонтPhoto09:06 • 9016 перегляди
Удари по енергетиці Одещини: через сильні пошкодження не вдалось підключити одразу всіх абонентів - ОВА10:06 • 4960 перегляди
Публікації
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
11:22 • 13612 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 23622 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 39787 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 54190 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 55603 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Джорджа Мелоні
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Куп'янськ
Одеська область
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 2674 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 14166 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 53552 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 70804 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 70228 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення

Орбан передав погрози кремля лідерам ЄС через можливе фінансування України із використанням заморожених росактивів

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Орбан заявив про підготовку "жорсткої відповіді" Москви на рішення ЄС щодо використання заморожених російських активів. Він повідомив, що мав особисту комунікацію з володимиром путіним.

Орбан передав погрози кремля лідерам ЄС через можливе фінансування України із використанням заморожених росактивів

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про підготовку "жорсткої відповіді" москви на рішення ЄС щодо використання заморожених російських активів. Про це повідомляє Еuractiv, пише УНН.

Деталі

Напередодні вирішального саміту в Брюсселі угорський лідер повідомив, що мав особисту комунікацію з володимиром путіним стосовно наслідків ухвалення схеми репараційного кредиту для України обсягом 210 мільярдів євро.

За словами Орбана, кремль уважно стежитиме за результатами голосування кожної окремої країни та застосує "всі інструменти міжнародного права" для рішучої відповіді. Угорський прем’єр підкреслив, що його країна не підтримуватиме вилучення валютних резервів і вже чітко позначила свою позицію.

Ситуація навколо кредиту залишається напруженою через наступні фактори:

  • Кредит мають забезпечити активи російського центробанку, більшість яких зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.
    • Окрім Угорщини, проти схеми виступає прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, який називає такий підхід "фундаментально неправильним".
      • Лідери ЄС повинні ухвалити рішення у стислі терміни, щоб забезпечити фінансову стабільність України на найближчі два роки.

        Я чітко заявляю зараз, що Угорщина не підтримуватиме вилучення заморожених валютних резервів у жодної країни, не лише у росії 

        – озвучив свою позицію Орбан. 

        Нагадаємо

        Бельгія виступила проти запропонованих Європейською комісією поступок для розблокування кредиту для України обсягом 210 мільярдів євро з заморожених російських активів.

        Голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що рішення по кредиту для України є критично важливим та терміновим. 

        Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні в середу напередодні саміту лідерів Європейського Союзу в Брюсселі заявила, що знайти законний спосіб використання заморожених російських активів для фінансування України залишається "далеко не простим".

        Президент Європейської ради Антоніу Кошта зазначив, що ЄС не нав'язуватиме репараційний кредит для України на саміті лідерів ЄС у четвер, якщо Бельгія буде проти цього.

        Степан Гафтко

        ЕкономікаПолітикаНовини Світу
        Санкції
        Війна в Україні
        Володимир Путін
        Андрій Сибіга
        Барт Де Вевер
        Euroclear
        Джорджа Мелоні
        Європейський Союз
        Брюссель
        Бельгія
        Італія
        Угорщина
        Україна