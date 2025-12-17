Орбан передав погрози кремля лідерам ЄС через можливе фінансування України із використанням заморожених росактивів
Київ • УНН
Орбан заявив про підготовку "жорсткої відповіді" Москви на рішення ЄС щодо використання заморожених російських активів. Він повідомив, що мав особисту комунікацію з володимиром путіним.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про підготовку "жорсткої відповіді" москви на рішення ЄС щодо використання заморожених російських активів. Про це повідомляє Еuractiv, пише УНН.
Деталі
Напередодні вирішального саміту в Брюсселі угорський лідер повідомив, що мав особисту комунікацію з володимиром путіним стосовно наслідків ухвалення схеми репараційного кредиту для України обсягом 210 мільярдів євро.
За словами Орбана, кремль уважно стежитиме за результатами голосування кожної окремої країни та застосує "всі інструменти міжнародного права" для рішучої відповіді. Угорський прем’єр підкреслив, що його країна не підтримуватиме вилучення валютних резервів і вже чітко позначила свою позицію.
Ситуація навколо кредиту залишається напруженою через наступні фактори:
- Кредит мають забезпечити активи російського центробанку, більшість яких зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.
- Окрім Угорщини, проти схеми виступає прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, який називає такий підхід "фундаментально неправильним".
- Лідери ЄС повинні ухвалити рішення у стислі терміни, щоб забезпечити фінансову стабільність України на найближчі два роки.
Я чітко заявляю зараз, що Угорщина не підтримуватиме вилучення заморожених валютних резервів у жодної країни, не лише у росії
Нагадаємо
Бельгія виступила проти запропонованих Європейською комісією поступок для розблокування кредиту для України обсягом 210 мільярдів євро з заморожених російських активів.
Голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що рішення по кредиту для України є критично важливим та терміновим.
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні в середу напередодні саміту лідерів Європейського Союзу в Брюсселі заявила, що знайти законний спосіб використання заморожених російських активів для фінансування України залишається "далеко не простим".
Президент Європейської ради Антоніу Кошта зазначив, що ЄС не нав'язуватиме репараційний кредит для України на саміті лідерів ЄС у четвер, якщо Бельгія буде проти цього.