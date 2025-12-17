Орбан передав погрози кремля лідерам ЄС через можливе фінансування України із використанням заморожених росактивів

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про підготовку "жорсткої відповіді" москви на рішення ЄС щодо використання заморожених російських активів. Про це повідомляє Еuractiv, пише УНН.

Напередодні вирішального саміту в Брюсселі угорський лідер повідомив, що мав особисту комунікацію з володимиром путіним стосовно наслідків ухвалення схеми репараційного кредиту для України обсягом 210 мільярдів євро.

За словами Орбана, кремль уважно стежитиме за результатами голосування кожної окремої країни та застосує "всі інструменти міжнародного права" для рішучої відповіді. Угорський прем’єр підкреслив, що його країна не підтримуватиме вилучення валютних резервів і вже чітко позначила свою позицію.

Ситуація навколо кредиту залишається напруженою через наступні фактори:

Я чітко заявляю зараз, що Угорщина не підтримуватиме вилучення заморожених валютних резервів у жодної країни, не лише у росії