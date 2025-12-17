Орбан передал угрозы кремля лидерам ЕС из-за возможного финансирования Украины с использованием замороженных росактивов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о подготовке "жесткого ответа" Москвы на решение ЕС об использовании замороженных российских активов. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Накануне решающего саммита в Брюсселе венгерский лидер сообщил, что имел личную коммуникацию с Владимиром Путиным относительно последствий принятия схемы репарационного кредита для Украины объемом 210 миллиардов евро.

По словам Орбана, Кремль будет внимательно следить за результатами голосования каждой отдельной страны и применит "все инструменты международного права" для решительного ответа. Венгерский премьер подчеркнул, что его страна не будет поддерживать изъятие валютных резервов и уже четко обозначила свою позицию.

Ситуация вокруг кредита остается напряженной из-за следующих факторов:

Кредит должны обеспечить активы российского центробанка, большинство которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Кроме Венгрии, против схемы выступает премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, который называет такой подход "фундаментально неправильным".

Лидеры ЕС должны принять решение в сжатые сроки, чтобы обеспечить финансовую стабильность Украины на ближайшие два года.

Я четко заявляю сейчас, что Венгрия не будет поддерживать изъятие замороженных валютных резервов ни у одной страны, не только у России – озвучил свою позицию Орбан.

Напомним

Бельгия выступила против предложенных Европейской комиссией уступок для разблокирования кредита для Украины объемом 210 миллиардов евро из замороженных российских активов.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что решение по кредиту для Украины является критически важным и срочным.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в среду накануне саммита лидеров Европейского Союза в Брюсселе заявила, что найти законный способ использования замороженных российских активов для финансирования Украины остается "далеко не простым".

Президент Европейского совета Антониу Кошта отметил, что ЕС не будет навязывать репарационный кредит для Украины на саммите лидеров ЕС в четверг, если Бельгия будет против этого.