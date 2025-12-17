Орбан передал угрозы кремля лидерам ЕС из-за возможного финансирования Украины с использованием замороженных росактивов

$42.180.06
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силу
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рф
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музей
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям
Поражение российской субмарины "Варшавянка": уничтожены винт и руль, лодке нужен капремонт
Удары по энергетике Одесской области: из-за сильных повреждений не удалось подключить сразу всех абонентов - ОВА
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop Odrex
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Джорджия Мелони
Кир Стармер
Украина
Соединённые Штаты
Купянск
Одесская область
Запорожье
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музей
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита Месси
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате
Техника
Фильм
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление

Орбан передал угрозы кремля лидерам ЕС из-за возможного финансирования Украины с использованием замороженных росактивов

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Орбан заявил о подготовке "жесткого ответа" Москвы на решение ЕС по использованию замороженных российских активов. Он сообщил, что имел личную коммуникацию с владимиром путиным.

Орбан передал угрозы кремля лидерам ЕС из-за возможного финансирования Украины с использованием замороженных росактивов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о подготовке "жесткого ответа" Москвы на решение ЕС об использовании замороженных российских активов. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Накануне решающего саммита в Брюсселе венгерский лидер сообщил, что имел личную коммуникацию с Владимиром Путиным относительно последствий принятия схемы репарационного кредита для Украины объемом 210 миллиардов евро.

По словам Орбана, Кремль будет внимательно следить за результатами голосования каждой отдельной страны и применит "все инструменты международного права" для решительного ответа. Венгерский премьер подчеркнул, что его страна не будет поддерживать изъятие валютных резервов и уже четко обозначила свою позицию.

Ситуация вокруг кредита остается напряженной из-за следующих факторов:

  • Кредит должны обеспечить активы российского центробанка, большинство которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.
    • Кроме Венгрии, против схемы выступает премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, который называет такой подход "фундаментально неправильным".
      • Лидеры ЕС должны принять решение в сжатые сроки, чтобы обеспечить финансовую стабильность Украины на ближайшие два года.

        Я четко заявляю сейчас, что Венгрия не будет поддерживать изъятие замороженных валютных резервов ни у одной страны, не только у России 

        – озвучил свою позицию Орбан. 

        Напомним

        Бельгия выступила против предложенных Европейской комиссией уступок для разблокирования кредита для Украины объемом 210 миллиардов евро из замороженных российских активов.

        Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что решение по кредиту для Украины является критически важным и срочным. 

        Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в среду накануне саммита лидеров Европейского Союза в Брюсселе заявила, что найти законный способ использования замороженных российских активов для финансирования Украины остается "далеко не простым".

        Президент Европейского совета Антониу Кошта отметил, что ЕС не будет навязывать репарационный кредит для Украины на саммите лидеров ЕС в четверг, если Бельгия будет против этого.

        Степан Гафтко

        Санкции
        Война в Украине
        Владимир Путин
        Андрей Сибига
        Барт Де Вевер
        Euroclear
        Джорджия Мелони
        Европейский Союз
        Брюссель
        Бельгия
        Италия
        Венгрия
        Украина