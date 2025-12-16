$42.250.05
Рішення щодо Репараційного кредиту для України критично важливе і є терміновим - Сибіга

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Голова МЗС України Андрій Сибіга назвав п'ять причин, чому цей крок необхідно здійснити саме зараз.

Рішення щодо Репараційного кредиту для України критично важливе і є терміновим - Сибіга
Фото: Міністерство закордонних справ України

Рішення щодо Репараційного кредиту цього тижня є терміновим і критично важливим. Про це написав в соцмережі "Х" міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.

Деталі

Як зазначив голова МЗС, настав час дозволити повне використання заморожених російських активів для підтримки України. Він також назвав п'ять причин, чому цей крок необхідно здійснити саме зараз:

  • путін вважає, що Європа розділена та слабка. Він очікує, що європейська підтримка України поступово зменшиться. Натомість цей крок зірве його плани та змусить його змінити розрахунки;
    • Це рішення зміцнить суверенітет, самостійність та єдність Європи як потужної геополітичної сили. Воно продемонструє всім, що загроза довгостроковому миру та безпеці Європи шляхом нападу на суверенну європейську країну має свою ціну;
      • Цей крок дозволить Європі забезпечити довгострокову підтримку України, підвищити самодостатність та підняти моральний дух українського народу в той час, коли це найбільш потрібно;
        • Це питання справедливості: саме агресор має в першу чергу платити за завдану шкоду, а не європейські платники податків. За словами Сибіги, цей крок також послужить уроком для всіх потенційних агресорів у всьому світі: агресія не призводить до винагороди; натомість ви заплатите за свої дії;
          • Дане рішення дозволити повне використання заморожених російських активів не перешкоджатиме мирному процесу. Навпаки, воно зміцнить наші позиції за столом переговорів та стимулюватиме мирний процес, посилюючи тиск на росію та змінюючи розрахунки москви.

            Також Сибіга зазначив, що росія зробила надто багато спроб вселити страх та поширити брехню про те, як це рішення загрожує фінансовій стабільності і верховенству права, а також призведе до помсти чи інших "апокаліптичних" наслідків.

            Насправді жодна з цих погроз не є реалістичною, і більшість цих страхів абсолютно безпідставні. москва просто продає страх, як вона зазвичай робить перед серйозними кроками щодо протидії своїй агресії

            - йдеться в заяві голови МЗС.

            Нагадаємо

            Бельгія виступила проти запропонованих Європейською комісією поступок для розблокування кредиту для України обсягом 210 мільярдів євро з заморожених російських активів.

            Євген Устименко

