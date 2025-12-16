Решение о репарационном кредите для Украины критически важно и является срочным - Сибига

Фото: Министерство иностранных дел Украины

Решение по Репарационному кредиту на этой неделе является срочным и критически важным. Об этом написал в соцсети "Х" министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

Как отметил глава МИД, пришло время разрешить полное использование замороженных российских активов для поддержки Украины. Он также назвал пять причин, почему этот шаг необходимо осуществить именно сейчас:

путин считает, что Европа разделена и слаба. Он ожидает, что европейская поддержка Украины постепенно уменьшится. Вместо этого этот шаг сорвет его планы и заставит его изменить расчеты;

Это решение укрепит суверенитет, самостоятельность и единство Европы как мощной геополитической силы. Оно продемонстрирует всем, что угроза долгосрочному миру и безопасности Европы путем нападения на суверенную европейскую страну имеет свою цену;

Этот шаг позволит Европе обеспечить долгосрочную поддержку Украины, повысить самодостаточность и поднять моральный дух украинского народа в то время, когда это наиболее необходимо;

Это вопрос справедливости: именно агрессор должен в первую очередь платить за причиненный ущерб, а не европейские налогоплательщики. По словам Сибиги, этот шаг также послужит уроком для всех потенциальных агрессоров во всем мире: агрессия не приводит к вознаграждению; вместо этого вы заплатите за свои действия;

Данное решение разрешить полное использование замороженных российских активов не будет препятствовать мирному процессу. Напротив, оно укрепит наши позиции за столом переговоров и будет стимулировать мирный процесс, усиливая давление на россию и изменяя расчеты москвы.

Также Сибига отметил, что россия предприняла слишком много попыток вселить страх и распространить ложь о том, как это решение угрожает финансовой стабильности и верховенству права, а также приведет к мести или другим "апокалиптическим" последствиям.

На самом деле ни одна из этих угроз не является реалистичной, и большинство этих страхов абсолютно безосновательны. москва просто продает страх, как она обычно делает перед серьезными шагами по противодействию своей агрессии - говорится в заявлении главы МИД.

Напомним

Бельгия выступила против предложенных Европейской комиссией уступок для разблокирования кредита для Украины объемом 210 миллиардов евро из замороженных российских активов.