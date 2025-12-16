Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico

Бельгія у понеділок виступила проти запропонованих Європейською комісією поступок для розблокування кредиту для України обсягом 210 мільярдів євро, що фінансується замороженими російськими активами, що руйнує надії ЄС на досягнення угоди до саміту лідерів у четвер, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

За два дні до саміту Єврокомісія робить останній поштовх, щоб переконати країни-члени ЄС підтримати кредит, щоб мільярди євро з російських резервів, що зберігаються в банку Euroclear у Брюсселі, могли бути вивільнені для підтримки постраждалої від війни економіки України.

"27 посланців ЄС продовжать обговорення цієї схеми пізніше у вівторок", на тлі того, як переговори щодо припинення війни росії проти України досягли певного прогресу під час зустрічі західних лідерів та посланців США в Берліні в понеділок, пише видання.

Після кількох днів переговорів щодо активів Єврокомісія в понеділок запропонувала внести правові зміни до своєї пропозиції, щоб забезпечити політичну підтримку Бельгії.

Згідно з останнім текстом, з яким ознайомилося видання, у них були "надані юридичні гарантії, що за будь-якого сценарію Бельгія може отримати до 210 мільярдів євро, якщо зіткнеться з судовими претензіями або заходами відплати з боку росії". Також у ньому зазначалося, що "Україні не слід надавати жодних грошей, доки країни ЄС не нададуть фінансові гарантії, що покривають щонайменше 50 відсотків виплати".

Як подальша поступка "Єврокомісія доручила всім країнам ЄС розірвати свої двосторонні інвестиційні угоди з росією, щоб Бельгія не залишилася сама у вирішенні питань відплати з боку москви", пише видання.

"Але Бельгія заявила, що запевнень було недостатньо під час зустрічі послів ЄС у понеділок увечері", повідомили чотири дипломати ЄС.

"Угоди не буде до засідання Європейської ради", - сказав дипломат ЄС.

Бельгійський уряд утримується від використання російських активів через побоювання, що йому доведеться повернути повну суму, якщо росія спробує повернути гроші. Але ще одним ускладненням стало те, що чотири інші країни - Італія, Мальта, Болгарія та Чехія - підтримали вимогу Бельгії вивчити альтернативне фінансування для України, таке як спільний борг.

Хоча Франція продовжує публічно підтримувати план замороження активів - міністр у європейських справах країни Бенджамін Хаддад заявив у вівторок у Брюсселі, що Париж його підтримує - людина, близька до президента Франції Еммануеля Макрона, заявила, що Париж "нейтральний" щодо того, чи повинна Європа використовувати мільярди москви, чи звернутися до єврооблігацій для фінансування України.

Прихильники цієї схеми, такі як Німеччина, як повідомляється, наполягають на тому, що немає реальної альтернативи використанню російських активів. Вони кажуть, що спільний борг неможливий, оскільки вимагає одностайності, а це означає, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який давно скептично ставиться до підтримки України, може заблокувати цю ініціативу.

"Не будемо обманювати себе. Якщо нам це не вдасться, здатність Європейського Союзу діяти буде серйозно пошкоджена на роки, якщо не на довший період", - заявив у понеділок канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Але це, як зазначає видання, не переконливо для всіх країн ЄС. Критики стверджують, що Німеччина наполягає на використанні російських активів, оскільки вона ідеологічно проти спільного боргу ЄС.

"Наратив полягає в тому, що Угорщина проти спільного боргу [для України]. Реальність така, що економні проти спільного боргу", - сказав дипломат ЄС.

