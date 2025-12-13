$42.270.00
13 грудня, 01:49 • 10929 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 22110 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15 • 28223 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00 • 27238 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33 • 32006 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 38062 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 42634 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 49971 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 38179 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 24819 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Приєднався важковаговик: уже чотири країни ЄС проти плану щодо заморожених активів рф для України - Politico

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Італія, Бельгія, Мальта та Болгарія виступили проти плану ЄС щодо передачі Україні 210 мільярдів євро заморожених російських активів. Вони закликають Єврокомісію розглянути альтернативні варіанти фінансової допомоги, такі як спільний борг ЄС.

Приєднався важковаговик: уже чотири країни ЄС проти плану щодо заморожених активів рф для України - Politico

Італія, разом з двома іншими країнами, підтримує Бельгію, виступаючи проти плану ЄС направити Україні 210 мільярдів євро заморожених державних активів росії - тепер чотири країни закликають Єврокомісію вивчити альтернативні варіанти, з посиланням на внутрішній документ повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Втручання Рима, країни №3 у ЄС за кількістю населення та кількістю голосів, - менш ніж за тиждень до вирішальної зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі - підриває надії Європейської комісії на завершення угоди щодо цього плану", - ідеться у публікації.

Єврокомісія наполягає на тому, щоб країни-члени ЄС досягли згоди на саміті Європейської ради 18-19 грудня, щоб мільярди євро з російських резервів, що зберігаються в банку Euroclear у Бельгії, могли бути вивільнені для підтримки постраждалої від війни економіки Києва.

Уряд Бельгії утримується на тлі побоювань, що йому доведеться повернути повну суму, якщо росії вдасться повернути гроші, але "поки що йому бракує важковаговика-союзника перед грудневим самітом", пише видання.

Тепер Італія похитнула дипломатичну динаміку, розробивши документ разом з Бельгією, Мальтою та Болгарією, у якому закликає Єврокомісію вивчити альтернативні варіанти використання російських активів для підтримки України на плаву протягом наступних років

- повідомляє видання.

Чотири країни заявили, що вони "запрошують Єврокомісію та Раду ЄС продовжувати вивчення та обговорення альтернативних варіантів відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права, з передбачуваними параметрами, що представляють значно менші ризики, для задоволення фінансових потреб України, на основі кредитної лінії ЄС або перехідних рішень".

Чотири країни мають на увазі "план Б" щодо випуску спільного боргу ЄС для фінансування України протягом наступних років

- пише видання.

Однак ця ідея, як вказано, має свої проблеми. Критики зазначають, що вона посилить високий борговий тягар Італії та Франції та вимагає одностайності, а це означає, що на неї може накласти вето прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який підтримує кремль, пише видання.

"Чотири країни, навіть якщо до них приєднаються прокремлівські Угорщина та Словаччина, не зможуть створити блокуючу меншість, але їхня публічна критика підриває надії Єврокомісії на досягнення політичної угоди наступного тижня", - ідеться у публікації.

Хоча прем'єр-міністр Італії правого спрямування Джорджа Мелоні завжди підтримувала санкції проти росії, урядова коаліція, яку вона очолює, розділена щодо підтримки України, зауважує видання.

Ультраправий віце-прем'єр-міністр країни Маттео Сальвіні зайняв дружню до росії позицію та підтримав план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні.

ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії

Висловлюючи додаткову критику, "чотири країни висловили скептицизм щодо того, що Єврокомісія використовує надзвичайні повноваження для перегляду чинних правил санкцій та збереження заморожених активів росії в довгостроковій перспективі".

Попри голосування за цей крок для збереження єдності ЄС, вони заявили, що побоюються подальшого використання російських активів самим.

"Це голосування за жодних обставин не передбачає рішення про можливе використання заморожених російських активів, яке має бути ухвалено на рівні лідерів", – написали чотири країни.

Юридичний механізм довгострокового заморожування має на меті зменшити ймовірність того, що прокремлівські країни Європи, такі як Угорщина та Словаччина, повернуть заморожені кошти росії.

Офіційні особи стверджують, що цей обхідний шлях підриває шанси кремля на розморожування активів у межах післявоєнного мирного врегулювання, і тому зміцнює окремий план ЄС щодо використання цих грошей.

Однак чотири країни написали, що юридичне положення "має на увазі дуже далекосяжні правові, фінансові, процедурні та інституційні наслідки, які можуть виходити далеко за межі цього конкретного випадку".

Юлія Шрамко

