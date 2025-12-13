Присоединился тяжеловес: уже четыре страны ЕС против плана по замороженным активам РФ для Украины - Politico

$42.270.00
49.520.00
ukenru
13 декабря, 01:49 • 10853 просмотра
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
12 декабря, 21:33 • 21912 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF24
12 декабря, 18:15 • 28043 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
12 декабря, 17:00 • 27114 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 31883 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 37960 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 42504 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 49884 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 38064 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 24810 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
4м/с
65%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Американские спецназовцы перехватили судно из Китая в Иран, изъяв военный груз13 декабря, 01:18 • 15490 просмотра
Беспилотники атаковали Саратовский НПЗ: вспыхнул пожар02:28 • 5178 просмотра
В Турции археологи обнаружили яркую фреску III века с изображением ИисусаPhoto02:48 • 11939 просмотра
Разрушены 20 подстанций: энергетики показали последствия российской атакиVideo04:32 • 14402 просмотра
Николаевщина осталась без света после ночной атаки россиян - ОВА05:47 • 10597 просмотра
публикации
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 21607 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 42510 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 37546 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 49888 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 82611 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Рустем Умеров
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Одесская область
Турция
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 37546 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 28283 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 58954 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 49177 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 53935 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Lockheed Martin F-35 Lightning II
R-360 Нептун

Присоединился тяжеловес: уже четыре страны ЕС против плана по замороженным активам РФ для Украины - Politico

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Италия, Бельгия, Мальта и Болгария выступили против плана ЕС по передаче Украине 210 миллиардов евро замороженных российских активов. Они призывают Еврокомиссию рассмотреть альтернативные варианты финансовой помощи, такие как общий долг ЕС.

Присоединился тяжеловес: уже четыре страны ЕС против плана по замороженным активам РФ для Украины - Politico

Италия вместе с двумя другими странами поддерживает Бельгию, выступая против плана ЕС направить Украине 210 миллиардов евро замороженных государственных активов России - теперь четыре страны призывают Еврокомиссию изучить альтернативные варианты, со ссылкой на внутренний документ сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

"Вмешательство Рима, страны №3 в ЕС по численности населения и количеству голосов, - менее чем за неделю до решающей встречи лидеров ЕС в Брюсселе - подрывает надежды Европейской комиссии на завершение соглашения по этому плану", - говорится в публикации.

Еврокомиссия настаивает на том, чтобы страны-члены ЕС достигли согласия на саммите Европейского совета 18-19 декабря, чтобы миллиарды евро из российских резервов, хранящихся в банке Euroclear в Бельгии, могли быть высвобождены для поддержки пострадавшей от войны экономики Киева.

Правительство Бельгии воздерживается на фоне опасений, что ему придется вернуть полную сумму, если России удастся вернуть деньги, но "пока ему не хватает тяжеловеса-союзника перед декабрьским саммитом", пишет издание.

Теперь Италия пошатнула дипломатическую динамику, разработав документ вместе с Бельгией, Мальтой и Болгарией, в котором призывает Еврокомиссию изучить альтернативные варианты использования российских активов для поддержания Украины на плаву в течение следующих лет

- сообщает издание.

Четыре страны заявили, что они "приглашают Еврокомиссию и Совет ЕС продолжать изучение и обсуждение альтернативных вариантов в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, с предполагаемыми параметрами, представляющими значительно меньшие риски, для удовлетворения финансовых потребностей Украины, на основе кредитной линии ЕС или переходных решений".

Четыре страны имеют в виду "план Б" по выпуску общего долга ЕС для финансирования Украины в течение следующих лет

- пишет издание.

Однако эта идея, как указано, имеет свои проблемы. Критики отмечают, что она усилит высокое долговое бремя Италии и Франции и требует единогласия, а это означает, что на нее может наложить вето премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который поддерживает кремль, пишет издание.

"Четыре страны, даже если к ним присоединятся прокремлевские Венгрия и Словакия, не смогут создать блокирующее меньшинство, но их публичная критика подрывает надежды Еврокомиссии на достижение политического соглашения на следующей неделе", - говорится в публикации.

Хотя премьер-министр Италии правого толка Джорджа Мелони всегда поддерживала санкции против России, правительственная коалиция, которую она возглавляет, разделена относительно поддержки Украины, отмечает издание.

Ультраправый вице-премьер-министр страны Маттео Сальвини занял дружественную к России позицию и поддержал план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.

ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии12.12.25, 20:15 • 28061 просмотр

Выражая дополнительную критику, "четыре страны выразили скептицизм относительно того, что Еврокомиссия использует чрезвычайные полномочия для пересмотра действующих правил санкций и сохранения замороженных активов России в долгосрочной перспективе".

Несмотря на голосование за этот шаг для сохранения единства ЕС, они заявили, что опасаются дальнейшего использования российских активов самим.

"Это голосование ни при каких обстоятельствах не предусматривает решения о возможном использовании замороженных российских активов, которое должно быть принято на уровне лидеров", – написали четыре страны.

Юридический механизм долгосрочного замораживания имеет целью уменьшить вероятность того, что прокремлевские страны Европы, такие как Венгрия и Словакия, вернут замороженные средства России.

Официальные лица утверждают, что этот обходной путь подрывает шансы кремля на размораживание активов в рамках послевоенного мирного урегулирования, и поэтому укрепляет отдельный план ЕС по использованию этих денег.

Однако четыре страны написали, что юридическое положение "подразумевает очень далеко идущие правовые, финансовые, процедурные и институциональные последствия, которые могут выходить далеко за пределы этого конкретного случая".

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Euroclear
Совет Европейского Союза
Джорджия Мелони
Европейская комиссия
Дональд Трамп
Брюссель
Мальта
Франция
Бельгия
Болгария
Италия
Словакия
Венгрия
Украина
Виктор Орбан