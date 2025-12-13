Присоединился тяжеловес: уже четыре страны ЕС против плана по замороженным активам РФ для Украины - Politico

Италия вместе с двумя другими странами поддерживает Бельгию, выступая против плана ЕС направить Украине 210 миллиардов евро замороженных государственных активов России - теперь четыре страны призывают Еврокомиссию изучить альтернативные варианты, со ссылкой на внутренний документ сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

"Вмешательство Рима, страны №3 в ЕС по численности населения и количеству голосов, - менее чем за неделю до решающей встречи лидеров ЕС в Брюсселе - подрывает надежды Европейской комиссии на завершение соглашения по этому плану", - говорится в публикации.

Еврокомиссия настаивает на том, чтобы страны-члены ЕС достигли согласия на саммите Европейского совета 18-19 декабря, чтобы миллиарды евро из российских резервов, хранящихся в банке Euroclear в Бельгии, могли быть высвобождены для поддержки пострадавшей от войны экономики Киева.

Правительство Бельгии воздерживается на фоне опасений, что ему придется вернуть полную сумму, если России удастся вернуть деньги, но "пока ему не хватает тяжеловеса-союзника перед декабрьским саммитом", пишет издание.

Теперь Италия пошатнула дипломатическую динамику, разработав документ вместе с Бельгией, Мальтой и Болгарией, в котором призывает Еврокомиссию изучить альтернативные варианты использования российских активов для поддержания Украины на плаву в течение следующих лет - сообщает издание.

Четыре страны заявили, что они "приглашают Еврокомиссию и Совет ЕС продолжать изучение и обсуждение альтернативных вариантов в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, с предполагаемыми параметрами, представляющими значительно меньшие риски, для удовлетворения финансовых потребностей Украины, на основе кредитной линии ЕС или переходных решений".

Четыре страны имеют в виду "план Б" по выпуску общего долга ЕС для финансирования Украины в течение следующих лет - пишет издание.

Однако эта идея, как указано, имеет свои проблемы. Критики отмечают, что она усилит высокое долговое бремя Италии и Франции и требует единогласия, а это означает, что на нее может наложить вето премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который поддерживает кремль, пишет издание.

"Четыре страны, даже если к ним присоединятся прокремлевские Венгрия и Словакия, не смогут создать блокирующее меньшинство, но их публичная критика подрывает надежды Еврокомиссии на достижение политического соглашения на следующей неделе", - говорится в публикации.

Хотя премьер-министр Италии правого толка Джорджа Мелони всегда поддерживала санкции против России, правительственная коалиция, которую она возглавляет, разделена относительно поддержки Украины, отмечает издание.

Ультраправый вице-премьер-министр страны Маттео Сальвини занял дружественную к России позицию и поддержал план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.

ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии

Выражая дополнительную критику, "четыре страны выразили скептицизм относительно того, что Еврокомиссия использует чрезвычайные полномочия для пересмотра действующих правил санкций и сохранения замороженных активов России в долгосрочной перспективе".

Несмотря на голосование за этот шаг для сохранения единства ЕС, они заявили, что опасаются дальнейшего использования российских активов самим.

"Это голосование ни при каких обстоятельствах не предусматривает решения о возможном использовании замороженных российских активов, которое должно быть принято на уровне лидеров", – написали четыре страны.

Юридический механизм долгосрочного замораживания имеет целью уменьшить вероятность того, что прокремлевские страны Европы, такие как Венгрия и Словакия, вернут замороженные средства России.

Официальные лица утверждают, что этот обходной путь подрывает шансы кремля на размораживание активов в рамках послевоенного мирного урегулирования, и поэтому укрепляет отдельный план ЕС по использованию этих денег.

Однако четыре страны написали, что юридическое положение "подразумевает очень далеко идущие правовые, финансовые, процедурные и институциональные последствия, которые могут выходить далеко за пределы этого конкретного случая".