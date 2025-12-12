ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии

В пятницу Европейский Союз согласился на неопределенный срок заморозить активы российского центрального банка, хранящиеся в Европе, устранив значительное препятствие для использования этих средств для помощи Украине в защите от россии, передает УНН со ссылкой на Reuters.

ЕС хочет, чтобы Украина оставалась финансируемой и способной бороться, поскольку рассматривает вторжение россии как угрозу собственной безопасности. Для этого государства ЕС стремятся задействовать некоторые российские суверенные активы, которые они заблокировали после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Первым крупным шагом, который правительства ЕС согласовали в пятницу, является блокировка российских суверенных активов на сумму 210 миллиардов евро (246 миллиардов долларов) на необходимый срок, вместо того, чтобы каждые шесть месяцев голосовать за продление замораживания активов.

Это устраняет риск того, что Венгрия и Словакия, которые имеют лучшие отношения с москвой, чем другие государства ЕС, могут отказаться продлевать замораживание в определенный момент, вынуждая ЕС вернуть деньги россии, добавляет Reuters.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала решение об "иммобилизации российских суверенных активов".

Я приветствую решение Совета по нашему предложению продлить иммобилизацию российских суверенных активов. Мы посылаем россии четкий сигнал, что пока эта жестокая война агрессии продолжается, расходы россии будут продолжать расти