$42.270.01
49.520.30
ukenru
18:15 • 784 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
17:00 • 3558 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
13:33 • 12096 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09 • 18166 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 22189 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 33775 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 27521 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 22865 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23 • 22977 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 24022 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
5м/с
87%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Администрация Трампа создает коалицию для противодействия Китаю в сфере редкоземов и технологий - Politico12 декабря, 09:01 • 22708 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 18854 просмотра
Бои за Купянск: Силы обороны подтвердили блокирование россиян в городе12 декабря, 11:30 • 15063 просмотра
рф атаковала ударными БПЛА спортшколу в Шостке во время тренировки детей - ОВА12 декабря, 12:07 • 21194 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 17163 просмотра
публикации
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals17:56 • 1408 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
13:07 • 22177 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 17366 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 33765 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 71424 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Юлия Свириденко
Ларри Финк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Донецкая область
Село
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 17381 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 19008 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 48785 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 43415 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 48210 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Ту-95

ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии

Киев • УНН

 • 764 просмотра

Европейский Союз согласился на неопределенный срок заморозить активы российского центрального банка, хранящиеся в Европе. Это устранило значительное препятствие для использования этих средств для помощи Украине в защите от россии.

ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии

В пятницу Европейский Союз согласился на неопределенный срок заморозить активы российского центрального банка, хранящиеся в Европе, устранив значительное препятствие для использования этих средств для помощи Украине в защите от россии, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

ЕС хочет, чтобы Украина оставалась финансируемой и способной бороться, поскольку рассматривает вторжение россии как угрозу собственной безопасности. Для этого государства ЕС стремятся задействовать некоторые российские суверенные активы, которые они заблокировали после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Первым крупным шагом, который правительства ЕС согласовали в пятницу, является блокировка российских суверенных активов на сумму 210 миллиардов евро (246 миллиардов долларов) на необходимый срок, вместо того, чтобы каждые шесть месяцев голосовать за продление замораживания активов.

Это устраняет риск того, что Венгрия и Словакия, которые имеют лучшие отношения с москвой, чем другие государства ЕС, могут отказаться продлевать замораживание в определенный момент, вынуждая ЕС вернуть деньги россии, добавляет Reuters.

Добавим

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала решение об "иммобилизации российских суверенных активов".

Я приветствую решение Совета по нашему предложению продлить иммобилизацию российских суверенных активов. Мы посылаем россии четкий сигнал, что пока эта жестокая война агрессии продолжается, расходы россии будут продолжать расти 

- подчеркнула фон дер Ляйен.

Кроме того, по ее словам, это мощный сигнал для Украины.

Мы хотим убедиться, что наш храбрый сосед станет еще сильнее на поле боя и за столом переговоров 

- подчеркнула глава Еврокомиссии.

Euroclear может компенсировать аресты своих активов в рф за счет замороженных российских средств в ЕС12.12.25, 17:27 • 1586 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Государственный бюджет
Военное положение
Война в Украине
Европейский Союз
Словакия
Венгрия
Урсула фон дер Ляйен
Украина