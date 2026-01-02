В Виннице мужчина 1 января запускал фейерверки, несмотря на запрет: полиция его нашла

В Виннице мужчина 1 января запускал фейерверки из дома, полиция установила его личность, теперь ему грозит наказание, сообщили в ГУНП в Винницкой области в пятницу, пишет УНН.

Вечером 1 января в полицию поступило сообщение о запуске фейерверков из дома на перекрестке улиц Василия Порика и 600-летия. Сотрудники полиции оперативно выехали на место происшествия и установили 45-летнего мужчину, который, несмотря на запрет использования пиротехнических средств, совершил правонарушение - сообщили в полиции.

По месту его жительства полицейские, как указано, изъяли пиротехнические средства.

"Правонарушителя доставили в подразделение полиции для документирования противоправных действий. Он находился в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в полиции.

Полицейские готовят материалы для сообщения мужчине о подозрении в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершение этого правонарушения предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

