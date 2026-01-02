$42.170.18
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 42561 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 67644 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 53704 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 51262 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоваться
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 169415 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 165895 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 55943 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 46298 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 38815 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
В Виннице мужчина 1 января запускал фейерверки, несмотря на запрет: полиция его нашла

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Полиция Винницы установила 45-летнего мужчину, который 1 января запускал фейерверки из дома. Его доставили в подразделение полиции, где выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

В Виннице мужчина 1 января запускал фейерверки, несмотря на запрет: полиция его нашла

В Виннице мужчина 1 января запускал фейерверки из дома, полиция установила его личность, теперь ему грозит наказание, сообщили в ГУНП в Винницкой области в пятницу, пишет УНН.

Вечером 1 января в полицию поступило сообщение о запуске фейерверков из дома на перекрестке улиц Василия Порика и 600-летия. Сотрудники полиции оперативно выехали на место происшествия и установили 45-летнего мужчину, который, несмотря на запрет использования пиротехнических средств, совершил правонарушение

- сообщили в полиции.

По месту его жительства полицейские, как указано, изъяли пиротехнические средства.

"Правонарушителя доставили в подразделение полиции для документирования противоправных действий. Он находился в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в полиции.

Полицейские готовят материалы для сообщения мужчине о подозрении в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершение этого правонарушения предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте01.01.26, 12:32 • 53697 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Новый год
Обыск
Винница