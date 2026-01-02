У Вінниці чоловік 1 січня запускав феєрверки попри заборону: поліція його знайшла

У Вінниці чоловік 1 січня запускав феєрверки з будинку, поліція встановила його особу, тепер йому загрожує покарання, повідомили у ГУНП у Вінницькій області у п'ятницю, пише УНН.

Увечері 1 січня до поліції надійшло повідомлення про запуск феєрверків з будинку на перехресті вулиць Василя Порика та 600-річчя. Працівники поліції оперативно виїхали на місце події та встановили 45-річного чоловіка, який попри заборону використання піротехнічних засобів, вчинив правопорушення - повідомили у поліції.

За місцем його проживання поліцейські, як вказано, вилучили піротехнічні засоби.

"Правопорушника доставили до підрозділу поліції для документування протиправних дій. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння", - зазначили у поліції.

Поліцейські готують матеріали для повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. За вчинення цього правопорушення передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років.

