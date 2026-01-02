$42.170.18
49.550.24
ukenru
09:17 • 1850 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 4566 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 44689 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 70319 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 55353 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 52450 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 172692 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 169434 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 56424 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 46737 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
У Вінниці чоловік 1 січня запускав феєрверки попри заборону: поліція його знайшла

Київ • УНН

 • 1356 перегляди

Поліція Вінниці встановила 45-річного чоловіка, який 1 січня запускав феєрверки з будинку. Його доставили до підрозділу поліції, де з'ясувалося, що він був у стані алкогольного сп'яніння.

У Вінниці чоловік 1 січня запускав феєрверки з будинку, поліція встановила його особу, тепер йому загрожує покарання, повідомили у ГУНП у Вінницькій області у п'ятницю, пише УНН.

Увечері 1 січня до поліції надійшло повідомлення про запуск феєрверків з будинку на перехресті вулиць Василя Порика та 600-річчя. Працівники поліції оперативно виїхали на місце події та встановили 45-річного чоловіка, який попри заборону використання піротехнічних засобів, вчинив правопорушення

- повідомили у поліції.

За місцем його проживання поліцейські, як вказано, вилучили піротехнічні засоби.

"Правопорушника доставили до підрозділу поліції для документування протиправних дій. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння", - зазначили у поліції.

Поліцейські готують матеріали для повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. За вчинення цього правопорушення передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років.

Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют01.01.26, 12:32 • 55359 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Новий рік
Обшук
Вінниця