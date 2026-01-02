У Вінниці чоловік 1 січня запускав феєрверки попри заборону: поліція його знайшла
Київ • УНН
Поліція Вінниці встановила 45-річного чоловіка, який 1 січня запускав феєрверки з будинку. Його доставили до підрозділу поліції, де з'ясувалося, що він був у стані алкогольного сп'яніння.
У Вінниці чоловік 1 січня запускав феєрверки з будинку, поліція встановила його особу, тепер йому загрожує покарання, повідомили у ГУНП у Вінницькій області у п'ятницю, пише УНН.
Увечері 1 січня до поліції надійшло повідомлення про запуск феєрверків з будинку на перехресті вулиць Василя Порика та 600-річчя. Працівники поліції оперативно виїхали на місце події та встановили 45-річного чоловіка, який попри заборону використання піротехнічних засобів, вчинив правопорушення
За місцем його проживання поліцейські, як вказано, вилучили піротехнічні засоби.
"Правопорушника доставили до підрозділу поліції для документування протиправних дій. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння", - зазначили у поліції.
Поліцейські готують матеріали для повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. За вчинення цього правопорушення передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років.
