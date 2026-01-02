Изнасиловал 13-летнюю девочку, пока ее мать была на родах в больнице: в Винницкой области взяли под стражу подозреваемого

В Винницкой области суд взял под стражу 39-летнего жителя Гайсинского района, которого подозревают в изнасиловании 13-летней девочки. По данным следствия, преступление произошло в августе 2025 года, когда мать ребенка находилась в больнице на родах. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, подозреваемый, воспользовавшись отсутствием матери ребенка, которая находилась в больнице в связи с родами, совершил изнасилование в отношении ее малолетней дочери. О произошедшем девочка смогла рассказать лишь со временем – сначала старшей сестре, после чего было сообщено в правоохранительные органы.

"По ходатайству прокуроров суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. При процессуальном руководстве прокуроров Гайсинской окружной прокуратуры 39-летнему жителю Гайсинского района сообщено о подозрении в изнасиловании 13-летней падчерицы (ч. 4 ст. 152 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним

В Хмельницкой области мужчину приговорили к пожизненному заключению за систематическое изнасилование малолетней падчерицы в 2022 году. Также у него обнаружили незаконно хранившиеся боеприпасы и взрывчатые вещества.