09:17
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Графики отключений электроэнергии
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
Изнасиловал 13-летнюю девочку, пока ее мать была на родах в больнице: в Винницкой области взяли под стражу подозреваемого

Киев • УНН

 • 676 просмотра

В Винницкой области суд взял под стражу 39-летнего жителя Гайсинского района, подозреваемого в изнасиловании 13-летней падчерицы. Преступление произошло в августе 2025 года, когда мать ребенка находилась в больнице на родах.

Изнасиловал 13-летнюю девочку, пока ее мать была на родах в больнице: в Винницкой области взяли под стражу подозреваемого

В Винницкой области суд взял под стражу 39-летнего жителя Гайсинского района, которого подозревают в изнасиловании 13-летней девочки. По данным следствия, преступление произошло в августе 2025 года, когда мать ребенка находилась в больнице на родах. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, подозреваемый, воспользовавшись отсутствием матери ребенка, которая находилась в больнице в связи с родами, совершил изнасилование в отношении ее малолетней дочери. О произошедшем девочка смогла рассказать лишь со временем – сначала старшей сестре, после чего было сообщено в правоохранительные органы.

"По ходатайству прокуроров суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. При процессуальном руководстве прокуроров Гайсинской окружной прокуратуры 39-летнему жителю Гайсинского района сообщено о подозрении в изнасиловании 13-летней падчерицы (ч. 4 ст. 152 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним

В Хмельницкой области мужчину приговорили к пожизненному заключению за систематическое изнасилование малолетней падчерицы в 2022 году. Также у него обнаружили незаконно хранившиеся боеприпасы и взрывчатые вещества.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Винницкая область
Генеральный прокурор Украины
