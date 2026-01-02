Иран предлагает иностранным правительствам покупать оружие за криптовалюту - FT

$42.170.18
49.550.24
ukenru
08:34 • 2888 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 43664 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 68958 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 54593 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 51983 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 171203 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 167819 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 56219 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 46540 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 38964 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3м/с
78%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Николаев под ударом вражеских дронов: в городе прогремели три взрыва2 января, 01:26 • 14952 просмотра
Международный аэропорт в Йемене приостановил работу на фоне углубления кризиса между Саудовской Аравией и ОАЭ2 января, 02:37 • 5776 просмотра
Готовят преемницу: дочь Ким Чен Ына впервые посетила государственный мавзолей2 января, 03:34 • 9654 просмотра
Почти половина американцев не одобряют действия Трампа по войне в Украине - опрос04:31 • 4696 просмотра
Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать07:50 • 11742 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26 • 2222 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 32484 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 50226 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 171223 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 95922 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Джо Байден
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Китай
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 30581 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 39297 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 39759 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 95920 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 38430 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Фильм
Сериал

Иран предлагает иностранным правительствам покупать оружие за криптовалюту - FT

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Речь идет о современных системах вооружения, включая баллистические ракеты и беспилотники, за криптовалюту. Это позволит Тегерану обходить западные финансовые ограничения.

Иран предлагает иностранным правительствам покупать оружие за криптовалюту - FT

В Иране предложили продавать иностранным государствам современные системы вооружения, включая баллистические ракеты, беспилотники и военные корабли, за криптовалюту. Таким образом, Тегеран пытается использовать цифровые активы для обхода западных финансовых ограничений, сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Министерство обороны Ирана заявило о готовности вести переговоры о военных контрактах, которые позволяют оплату в цифровых валютах, а также через бартерные соглашения и иранские риалы, согласно рекламным документам и условиям оплаты.

Это один из первых известных случаев, когда национальное государство публично заявило о своей готовности принимать криптовалюту в качестве оплаты за экспорт стратегического военного оборудования.

Этот шаг сделан на фоне все большего количества доказательств того, что страны, подвергающиеся значительным санкциям со стороны США и Европы, используют криптовалюту и другие альтернативные финансовые каналы для поддержания торговли чувствительными товарами, сообщает FT.

По данным Стокгольмского института исследований мира, в 2024 году Иран занял 18-е место в мире по объему экспорта оружия, уступив Норвегии и Австралии.

Власти США ранее обвиняли Иран в использовании цифровых активов для содействия продаже нефти и перемещения сотен миллионов долларов. В сентябре Министерство финансов США наложило санкции на лиц, которые, по данным ведомства, были связаны с Корпусом стражей исламской революции за управление "теневой банковской" сетью, которая использовала криптовалюты для обработки платежей от имени Тегерана.

Напомним

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "действиями", если официальный Тегеран будет убивать протестующих, вышедших из-за нестабильной экономической ситуации в стране.

Еще раньше Трамп заявил: если Иран попытается нарастить силы, то Вашингтон "надерет ему задницу".

Евгений Устименко

ЭкономикаНовости МираТехнологии
Санкции
Техника
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Financial Times
Австралия
Дональд Трамп
Норвегия
Европа
Соединённые Штаты
Иран