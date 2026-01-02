Иран предлагает иностранным правительствам покупать оружие за криптовалюту - FT

В Иране предложили продавать иностранным государствам современные системы вооружения, включая баллистические ракеты, беспилотники и военные корабли, за криптовалюту. Таким образом, Тегеран пытается использовать цифровые активы для обхода западных финансовых ограничений, сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Министерство обороны Ирана заявило о готовности вести переговоры о военных контрактах, которые позволяют оплату в цифровых валютах, а также через бартерные соглашения и иранские риалы, согласно рекламным документам и условиям оплаты.

Это один из первых известных случаев, когда национальное государство публично заявило о своей готовности принимать криптовалюту в качестве оплаты за экспорт стратегического военного оборудования.

Этот шаг сделан на фоне все большего количества доказательств того, что страны, подвергающиеся значительным санкциям со стороны США и Европы, используют криптовалюту и другие альтернативные финансовые каналы для поддержания торговли чувствительными товарами, сообщает FT.

По данным Стокгольмского института исследований мира, в 2024 году Иран занял 18-е место в мире по объему экспорта оружия, уступив Норвегии и Австралии.

Власти США ранее обвиняли Иран в использовании цифровых активов для содействия продаже нефти и перемещения сотен миллионов долларов. В сентябре Министерство финансов США наложило санкции на лиц, которые, по данным ведомства, были связаны с Корпусом стражей исламской революции за управление "теневой банковской" сетью, которая использовала криптовалюты для обработки платежей от имени Тегерана.

Напомним

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "действиями", если официальный Тегеран будет убивать протестующих, вышедших из-за нестабильной экономической ситуации в стране.

Еще раньше Трамп заявил: если Иран попытается нарастить силы, то Вашингтон "надерет ему задницу".