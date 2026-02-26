Орбан написал письмо Зеленскому по поводу нефтепровода "Дружба"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "направил" открытое письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно нефтепровода "Дружба", пишет УНН.

Детали

"Открытое письмо Президенту Владимиру Зеленскому. Господин Президент, в течение четырех лет Вы не можете принять позицию суверенного венгерского правительства и венгерского народа относительно российско-украинской войны", - говорится во вступлении в письме.

В письме Орбана есть ряд обвинений, в частности относительно того, чтобы якобы "принудить Венгрию вступить в войну между Вашей страной и россией", а также относительно политических вопросов на фоне приближающихся выборов в Венгрии.

"В последние дни Вы заблокировали нефтепровод "Дружба", который имеет решающее значение для энергоснабжения Венгрии. Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу безопасное и доступное энергоснабжение венгерских семей. Поэтому я призываю Вас изменить свою антивенгерскую политику! Мы, венгерский народ, не несем ответственности за ситуацию, в которой оказалась Украина. Мы сочувствуем украинскому народу, но мы не желаем участвовать в войне. Мы не хотим финансировать военные усилия и не хотим платить больше за энергоносители. Я призываю вас немедленно снова открыть нефтепровод "Дружба" и воздержаться от любых дальнейших нападок на энергетическую безопасность Венгрии. Больше уважения к Венгрии!", - говорится в письме Орбана от 26 февраля.

Дополнение

Остановка поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" после российской атаки вызвала новую напряженность между Украиной и государствами-членами ЕС Венгрией и Словакией. Венгрия и Словакия, где находятся единственные оставшиеся в ЕС нефтеперерабатывающие заводы, использующие российскую нефть, поставляемую по трубопроводу "Дружба", пытаются обеспечить поставки с тех пор, как они были приостановлены 27 января.

Венгрия и Словакия обвинили Украину в затягивании возобновления поставок по политическим причинам и объявили о прекращении экспорта дизельного топлива в Украину. Венгрия также пригрозила прекращением экспорта электроэнергии и газа в Украину. Как и Словакия, чей премьер Роберт Фицо поставил ультиматум относительно аварийных поставок электроэнергии. Впоследствии Венгрия заявила, что не планирует останавливать экспорт электроэнергии.

Впрочем, в отчете аналитического Центра исследования демократии (CSD) от 16 февраля, отмечается, что Венгрии не нужна российская нефть, поскольку другие источники легкодоступны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отмечало Reuters, является ярым противником стремления Украины к вступлению в ЕС, и Венгрия, и Словакия поддерживали хорошие отношения с главой кремля владимиром путиным почти четыре года вторжения рф в Украину.

Венгрия на фоне спора заблокировала в ЕС новый, 20-й, пакет санкций против рф, а также кредит Украине в 90 млрд евро.