Орбан написал письмо Зеленскому по поводу нефтепровода "Дружба"

25 февраля, 19:42 • 14119 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 26323 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 23795 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 22227 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 19663 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 16558 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 32871 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 19038 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 18228 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 38837 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 25616 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 29445 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 33177 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 35252 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 43226 просмотра
Орбан написал письмо Зеленскому по поводу нефтепровода "Дружба"

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил открытое письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому. В письме Орбан обвиняет Украину в блокировании нефтепровода "Дружба" и требует его немедленного восстановления.

Орбан написал письмо Зеленскому по поводу нефтепровода "Дружба"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "направил" открытое письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно нефтепровода "Дружба", пишет УНН.

Детали

"Открытое письмо Президенту Владимиру Зеленскому. Господин Президент, в течение четырех лет Вы не можете принять позицию суверенного венгерского правительства и венгерского народа относительно российско-украинской войны", - говорится во вступлении в письме.

В письме Орбана есть ряд обвинений, в частности относительно того, чтобы якобы "принудить Венгрию вступить в войну между Вашей страной и россией", а также относительно политических вопросов на фоне приближающихся выборов в Венгрии.

"В последние дни Вы заблокировали нефтепровод "Дружба", который имеет решающее значение для энергоснабжения Венгрии. Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу безопасное и доступное энергоснабжение венгерских семей. Поэтому я призываю Вас изменить свою антивенгерскую политику! Мы, венгерский народ, не несем ответственности за ситуацию, в которой оказалась Украина. Мы сочувствуем украинскому народу, но мы не желаем участвовать в войне. Мы не хотим финансировать военные усилия и не хотим платить больше за энергоносители. Я призываю вас немедленно снова открыть нефтепровод "Дружба" и воздержаться от любых дальнейших нападок на энергетическую безопасность Венгрии. Больше уважения к Венгрии!", - говорится в письме Орбана от 26 февраля.

Дополнение

Остановка поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" после российской атаки вызвала новую напряженность между Украиной и государствами-членами ЕС Венгрией и Словакией. Венгрия и Словакия, где находятся единственные оставшиеся в ЕС нефтеперерабатывающие заводы, использующие российскую нефть, поставляемую по трубопроводу "Дружба", пытаются обеспечить поставки с тех пор, как они были приостановлены 27 января.

Венгрия и Словакия обвинили Украину в затягивании возобновления поставок по политическим причинам и объявили о прекращении экспорта дизельного топлива в Украину. Венгрия также пригрозила прекращением экспорта электроэнергии и газа в Украину. Как и Словакия, чей премьер Роберт Фицо поставил ультиматум относительно аварийных поставок электроэнергии. Впоследствии Венгрия заявила, что не планирует останавливать экспорт электроэнергии.

Впрочем, в отчете аналитического Центра исследования демократии (CSD) от 16 февраля, отмечается, что Венгрии не нужна российская нефть, поскольку другие источники легкодоступны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отмечало Reuters, является ярым противником стремления Украины к вступлению в ЕС, и Венгрия, и Словакия поддерживали хорошие отношения с главой кремля владимиром путиным почти четыре года вторжения рф в Украину.

Венгрия на фоне спора заблокировала в ЕС новый, 20-й, пакет санкций против рф, а также кредит Украине в 90 млрд евро.

Юлия Шрамко

