Орбан перед виборами схоже готовий йти на все більший ризик, блокуючи весь пакет підтримки України з боку ЄС - Politico

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує зірвати весь пакет підтримки України з боку ЄС напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії на тлі суперечки про постачання енергоносіїв. Ідеться у тому числі про 90 млрд євро кредиту ЄС, попри згоду раніше, і оскільки Орбан не відомий тим, що порушує свої слова, блок може вирушити на "нові території", оскільки Орбан напередодні виборів схоже готовий йти на все більший ризик, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Ця загроза нависла над завтрашньою поїздкою до Києва голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та голови Європейської ради Антоніу Кошти, присвяченої роковинам війни, пише видання.

"Фон дер Ляєн та Кошта сподівалися привезти подарунки: 20-й пакет санкцій проти росії, погоджений міністрами закордонних справ ЄС, а також обіцянку фінансової допомоги ЄС у вигляді кредиту обсягом 90 мільярдів євро", - зазначає видання, вказуючи, що тепер "ця пара може з'явитися в українській столиці з порожніми руками".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто попередив у своєму повідомленні у X у вихідні, що Будапешт заблокує сьогодні на зустрічі міністрів закордонних справ останній пакет санкцій ЄС проти росії, якщо не буде постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини.

Угорщина також погрожує заблокувати кредит у 90 мільярдів євро для України, узгоджений лідерами ЄС у грудні (за винятком Угорщини, Словаччини та Чехії), пише видання.

Напередодні сьогоднішньої зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі дипломати висловлювали оптимізм щодо шансів на досягнення угоди щодо пакету санкцій до річниці війни у ​​вівторок.

"Але це було до вибуху в Угорщині минулими вихідними. Тепер вони не впевнені", - ідеться у публікації.

"Я не впевнений, що вони вирішать це завтра", - заявив у неділю ввечері високопоставлений дипломат, який стежить за ситуацією. Інший дипломат сказав, що "пакет санкцій, швидше за все, буде схвалено, але не до поїздки фон дер Ляєн та Кошти до України".

"Кожного разу, коли ми збираємося завершити переговори щодо пакету санкцій, Угорщина схоплюється і каже: "Зачекайте. Ми не можемо це схвалити"", - сказав дипломат ЄС.

"Цього разу дипломати кажуть: ось знову", - зазначає видання.

За словами цього дипломата, "сьогодні, після засідання Ради ЄС із закордонних справ, очікується зустріч послів ЄС на спеціальному засіданні Coreper II".

Як зазначає видання, Орбан - досвідчений політик, який неодноразово використовував погрози блокади у своїх інтересах останніми роками. "Нам завжди вдавалося вирішити це питання, - сказав інший дипломат ЄС. - Поки що все добре". "Однак цього разу угорський прем'єр-міністр ставить себе в центр європейського діалогу, на тлі того, як він має непросту боротьбу за переобрання всередині країни", зауважує видання.

"Найбільшу тривогу у дипломатів викликає те, що Угорщина також погрожує зірвати надання кредиту Києву, погодившись на нього у грудні та знову у лютому в Coreper", пише видання.

Відмовитися від свого слова - це те, чого ми не знаємо від Орбана. Насправді це єдине, на що ми могли покладатися у відносинах з Будапештом. Якщо це більше не так, то ми наближаємось до нових територій - сказав один з дипломатів.

"Напередодні виборів у квітні Орбан, схоже, готовий йти на все більший ризик, розпалюючи конфронтацію з Києвом та Брюсселем. Питання в тому, чи це окупиться на виборах. Поки що опитування показують, що підхід Орбана не знаходить відгуку у виборців, які схиляються до його суперника на виборах, Петера Мадяра", - ідеться у публікації.

Як зазначає видання, "одна з причин, через яку дипломати ЄС так прагнули схвалення 20-го пакету санкцій проти росії, - це новий інструмент, який обіцяє завдати серйозного удару по доходах росії від нафти і газу". Запропонована блоком заборона на морські перевезення спрямована на позбавлення суден, що перевозять російські вуглеводні, найважливіших послуг з технічного обслуговування та страхування, що ще більше затягує петлю навколо московського експорту енергоносіїв, пише видання.

На брифінгах перед сьогоднішнім засіданням Ради ЄС із закордонних справ дипломати вказали на заперечення Греції та Мальти, які мають значні судноплавні сектори, як на потенційну причину затримки угоди. "Проте дипломати були впевнені у досягненні угоди - до заперечень Угорщини, які пролунали у вихідні", пише видання.

Два дипломати заявили, що "ЄС не чекатиме на зустріч G7 у червні, щоб вжити заходів щодо заборони на морські перевезення".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга буде присутній по відеозв'язку на засідання, як це заведено, зазначає видання.

