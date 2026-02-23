$43.270.01
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
06:24 • 18642 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 27074 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 47901 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 44209 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 47202 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 44302 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочині
22 лютого, 00:48 • 50169 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратура
21 лютого, 23:49 • 55516 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалих
21 лютого, 22:51 • 43989 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Орбан перед виборами схоже готовий йти на все більший ризик, блокуючи весь пакет підтримки України з боку ЄС - Politico

Київ • УНН

 • 912 перегляди

Угорщина погрожує заблокувати пакет підтримки України від ЄС, включаючи кредит на 90 млрд євро, через суперечки щодо постачання енергоносіїв. Це може залишити Урсулу фон дер Ляєн та Антоніу Кошту без рішень ЄС для України під час візиту до річниці війни.

Орбан перед виборами схоже готовий йти на все більший ризик, блокуючи весь пакет підтримки України з боку ЄС - Politico

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує зірвати весь пакет підтримки України з боку ЄС напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії на тлі суперечки про постачання енергоносіїв. Ідеться у тому числі про 90 млрд євро кредиту ЄС, попри згоду раніше, і оскільки Орбан не відомий тим, що порушує свої слова, блок може вирушити на "нові території", оскільки Орбан напередодні виборів схоже готовий йти на все більший ризик, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Ця загроза нависла над завтрашньою поїздкою до Києва голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та голови Європейської ради Антоніу Кошти, присвяченої роковинам війни, пише видання.

"Фон дер Ляєн та Кошта сподівалися привезти подарунки: 20-й пакет санкцій проти росії, погоджений міністрами закордонних справ ЄС, а також обіцянку фінансової допомоги ЄС у вигляді кредиту обсягом 90 мільярдів євро", - зазначає видання, вказуючи, що тепер "ця пара може з'явитися в українській столиці з порожніми руками".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто попередив у своєму повідомленні у X у вихідні, що Будапешт заблокує сьогодні на зустрічі міністрів закордонних справ останній пакет санкцій ЄС проти росії, якщо не буде постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини.

Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування23.02.26, 09:26 • 11671 перегляд

Угорщина також погрожує заблокувати кредит у 90 мільярдів євро для України, узгоджений лідерами ЄС у грудні (за винятком Угорщини, Словаччини та Чехії), пише видання.

Угорщина підтвердила блокування €90 млрд від ЄС для України - Сійярто каже, "доки не відновиться транзит нафти"21.02.26, 14:15 • 5260 переглядiв

Напередодні сьогоднішньої зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі дипломати висловлювали оптимізм щодо шансів на досягнення угоди щодо пакету санкцій до річниці війни у ​​вівторок.

"Але це було до вибуху в Угорщині минулими вихідними. Тепер вони не впевнені", - ідеться у публікації.

"Я не впевнений, що вони вирішать це завтра", - заявив у неділю ввечері високопоставлений дипломат, який стежить за ситуацією. Інший дипломат сказав, що "пакет санкцій, швидше за все, буде схвалено, але не до поїздки фон дер Ляєн та Кошти до України".

"Кожного разу, коли ми збираємося завершити переговори щодо пакету санкцій, Угорщина схоплюється і каже: "Зачекайте. Ми не можемо це схвалити"", - сказав дипломат ЄС.

"Цього разу дипломати кажуть: ось знову", - зазначає видання.

За словами цього дипломата, "сьогодні, після засідання Ради ЄС із закордонних справ, очікується зустріч послів ЄС на спеціальному засіданні Coreper II".

Як зазначає видання, Орбан - досвідчений політик, який неодноразово використовував погрози блокади у своїх інтересах останніми роками. "Нам завжди вдавалося вирішити це питання, - сказав інший дипломат ЄС. - Поки що все добре". "Однак цього разу угорський прем'єр-міністр ставить себе в центр європейського діалогу, на тлі того, як він має непросту боротьбу за переобрання всередині країни", зауважує видання.

"Найбільшу тривогу у дипломатів викликає те, що Угорщина також погрожує зірвати надання кредиту Києву, погодившись на нього у грудні та знову у лютому в Coreper", пише видання.

Відмовитися від свого слова - це те, чого ми не знаємо від Орбана. Насправді це єдине, на що ми могли покладатися у відносинах з Будапештом. Якщо це більше не так, то ми наближаємось до нових територій

- сказав один з дипломатів.

"Напередодні виборів у квітні Орбан, схоже, готовий йти на все більший ризик, розпалюючи конфронтацію з Києвом та Брюсселем. Питання в тому, чи це окупиться на виборах. Поки що опитування показують, що підхід Орбана не знаходить відгуку у виборців, які схиляються до його суперника на виборах, Петера Мадяра", - ідеться у публікації.

Як зазначає видання, "одна з причин, через яку дипломати ЄС так прагнули схвалення 20-го пакету санкцій проти росії, - це новий інструмент, який обіцяє завдати серйозного удару по доходах росії від нафти і газу". Запропонована блоком заборона на морські перевезення спрямована на позбавлення суден, що перевозять російські вуглеводні, найважливіших послуг з технічного обслуговування та страхування, що ще більше затягує петлю навколо московського експорту енергоносіїв, пише видання.

На брифінгах перед сьогоднішнім засіданням Ради ЄС із закордонних справ дипломати вказали на заперечення Греції та Мальти, які мають значні судноплавні сектори, як на потенційну причину затримки угоди. "Проте дипломати були впевнені у досягненні угоди - до заперечень Угорщини, які пролунали у вихідні", пише видання.

Два дипломати заявили, що "ЄС не чекатиме на зустріч G7 у червні, щоб вжити заходів щодо заборони на морські перевезення".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга буде присутній по відеозв'язку на засідання, як це заведено, зазначає видання.

Зеленський закликає ЄС до санкцій проти морських сервісів росії21.02.26, 20:57 • 10690 переглядiв

Юлія Шрамко

