Ексклюзив
11:17 • 5208 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
11:02 • 9288 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
09:59 • 9340 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
08:00 • 11604 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організму
20 лютого, 19:44 • 21192 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 32022 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 26217 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 30255 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 27916 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 23812 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Угорщина підтвердила блокування €90 млрд від ЄС для України - Сійярто каже, "доки не відновиться транзит нафти"

Київ • УНН

 • 1412 перегляди

Угорщина підтвердила блокування кредиту ЄС для України на 90 млрд євро, вимагаючи відновлення транзиту нафти трубопроводом "Дружба". Словаччина також відмовилася від участі у військовому кредиті для України, звинувачуючи її у політичному затягуванні відновлення поставок.

Угорщина підтвердила блокування €90 млрд від ЄС для України - Сійярто каже, "доки не відновиться транзит нафти"

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто підтвердив блокування Будапештом кредиту ЄС для України обсягом 90 млрд євро, пише УНН.

Ми блокуємо кредит ЄС для України обсягом 90 мільярдів євро, доки не відновиться транзит нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба"

- написав Сійярто у X.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у пості в соцмережі заявив, що вважає "абсолютно правильним те, що я відмовився включити Словаччину до останнього військового кредиту для України обсягом 90 мільярдів євро".

Доповнення

Зупинка поставок російської нафти трубопроводом "Дружба" після російської атаки спричинила нову напруженість між Україною та державами-членами ЄС Угорщиною та Словаччиною.

Угорщина і Словаччина, де знаходяться єдині нафтопереробні заводи, що залишилися в ЄС, що використовують російську нафту, що постачається трубопроводом "Дружба", намагаються забезпечити постачання з того часу, як вони були призупинені 27 січня.

Угорщина та Словаччина звинуватили Україну в затягуванні відновлення постачання з політичних причин, і в середу оголосили про припинення експорту дизельного палива до України. Угорщина також пригрозила припиненням експорту електроенергії та газу до України. Як і Словаччина, чий прем'єр Роберт Фіцо поставив ультиматум - якщо Україна не відновить транзит нафти 22 лютого, він звернеться до словацьких компаній із проханням припинити аварійне постачання електроенергії до України.

Утім, у звіті аналітичного Центру дослідження демократії (CSD) від 16 лютого, зазначається, що Угорщині не потрібна російська нафта, оскільки інші джерела легкодоступні.

"Немає жодних технічних чи економічних підстав для продовження дії санкційного винятку для російської нафти в Центральній Європі. Подальша залежність Угорщини - це політичний вибір, який послаблює єдність ЄС та підриває довіру до санкційного режиму. Поступова відмова від російської нафти до кінця 2026 року є одночасно можливою та важливою для довгострокової енергетичної безпеки Європи", сказав директор програми енергетики та клімату CSD Мартін Владимиров.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, зазначало Reuters, є затятим противником прагнення України до вступу до ЄС, і Угорщина, і Словаччина підтримували добрі відносини з главою кремля володимиром путіним майже чотири роки вторгнення рф до України.

Юлія Шрамко

