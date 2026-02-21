Угорщина підтвердила блокування €90 млрд від ЄС для України - Сійярто каже, "доки не відновиться транзит нафти"

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто підтвердив блокування Будапештом кредиту ЄС для України обсягом 90 млрд євро, пише УНН.

Ми блокуємо кредит ЄС для України обсягом 90 мільярдів євро, доки не відновиться транзит нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба" - написав Сійярто у X.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у пості в соцмережі заявив, що вважає "абсолютно правильним те, що я відмовився включити Словаччину до останнього військового кредиту для України обсягом 90 мільярдів євро".

Доповнення

Зупинка поставок російської нафти трубопроводом "Дружба" після російської атаки спричинила нову напруженість між Україною та державами-членами ЄС Угорщиною та Словаччиною.

Угорщина і Словаччина, де знаходяться єдині нафтопереробні заводи, що залишилися в ЄС, що використовують російську нафту, що постачається трубопроводом "Дружба", намагаються забезпечити постачання з того часу, як вони були призупинені 27 січня.

Угорщина та Словаччина звинуватили Україну в затягуванні відновлення постачання з політичних причин, і в середу оголосили про припинення експорту дизельного палива до України. Угорщина також пригрозила припиненням експорту електроенергії та газу до України. Як і Словаччина, чий прем'єр Роберт Фіцо поставив ультиматум - якщо Україна не відновить транзит нафти 22 лютого, він звернеться до словацьких компаній із проханням припинити аварійне постачання електроенергії до України.

Утім, у звіті аналітичного Центру дослідження демократії (CSD) від 16 лютого, зазначається, що Угорщині не потрібна російська нафта, оскільки інші джерела легкодоступні.

"Немає жодних технічних чи економічних підстав для продовження дії санкційного винятку для російської нафти в Центральній Європі. Подальша залежність Угорщини - це політичний вибір, який послаблює єдність ЄС та підриває довіру до санкційного режиму. Поступова відмова від російської нафти до кінця 2026 року є одночасно можливою та важливою для довгострокової енергетичної безпеки Європи", сказав директор програми енергетики та клімату CSD Мартін Владимиров.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, зазначало Reuters, є затятим противником прагнення України до вступу до ЄС, і Угорщина, і Словаччина підтримували добрі відносини з главою кремля володимиром путіним майже чотири роки вторгнення рф до України.