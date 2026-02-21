$43.270.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Венгрия подтвердила блокировку €90 млрд от ЕС для Украины – Сийярто говорит, «пока не возобновится транзит нефти»

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Венгрия подтвердила блокировку кредита ЕС для Украины на 90 млрд евро, требуя возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Словакия также отказалась от участия в военном кредите для Украины, обвиняя ее в политическом затягивании возобновления поставок.

Венгрия подтвердила блокировку €90 млрд от ЕС для Украины – Сийярто говорит, «пока не возобновится транзит нефти»

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто подтвердил блокировку Будапештом кредита ЕС для Украины объемом 90 млрд евро, пишет УНН.

Мы блокируем кредит ЕС для Украины объемом 90 миллиардов евро, пока не возобновится транзит нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба"

- написал Сийярто в X.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо в посте в соцсети заявил, что считает "абсолютно правильным то, что я отказался включить Словакию в последний военный кредит для Украины объемом 90 миллиардов евро".

Дополнение

Остановка поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" после российской атаки вызвала новую напряженность между Украиной и государствами-членами ЕС Венгрией и Словакией.

Венгрия и Словакия, где находятся единственные оставшиеся в ЕС нефтеперерабатывающие заводы, использующие российскую нефть, поставляемую по трубопроводу "Дружба", пытаются обеспечить поставки с тех пор, как они были приостановлены 27 января.

Венгрия и Словакия обвинили Украину в затягивании возобновления поставок по политическим причинам, и в среду объявили о прекращении экспорта дизельного топлива в Украину. Венгрия также пригрозила прекращением экспорта электроэнергии и газа в Украину. Как и Словакия, чей премьер Роберт Фицо поставил ультиматум - если Украина не возобновит транзит нефти 22 февраля, он обратится к словацким компаниям с просьбой прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину.

Впрочем, в отчете аналитического Центра исследования демократии (CSD) от 16 февраля, отмечается, что Венгрии не нужна российская нефть, поскольку другие источники легкодоступны.

"Нет никаких технических или экономических оснований для продления действия санкционного исключения для российской нефти в Центральной Европе. Дальнейшая зависимость Венгрии - это политический выбор, который ослабляет единство ЕС и подрывает доверие к санкционному режиму. Постепенный отказ от российской нефти до конца 2026 года является одновременно возможным и важным для долгосрочной энергетической безопасности Европы", сказал директор программы энергетики и климата CSD Мартин Владимиров.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отмечало Reuters, является ярым противником стремления Украины к вступлению в ЕС, и Венгрия, и Словакия поддерживали хорошие отношения с главой кремля владимиром путиным почти четыре года вторжения рф в Украину.

Юлия Шрамко

