Орбан перед выборами, похоже, готов идти на все больший риск, блокируя весь пакет поддержки Украины со стороны ЕС - Politico

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает сорвать весь пакет поддержки Украины со стороны ЕС накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения россии на фоне спора о поставках энергоносителей. Речь идет в том числе о 90 млрд евро кредита ЕС, несмотря на согласие ранее, и поскольку Орбан не известен тем, что нарушает свои слова, блок может отправиться на "новые территории", поскольку Орбан накануне выборов, похоже, готов идти на все больший риск, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Эта угроза нависла над завтрашней поездкой в Киев главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Антониу Кошты, посвященной годовщине войны, пишет издание.

"Фон дер Ляйен и Кошта надеялись привезти подарки: 20-й пакет санкций против россии, согласованный министрами иностранных дел ЕС, а также обещание финансовой помощи ЕС в виде кредита в размере 90 миллиардов евро", - отмечает издание, указывая, что теперь "эта пара может появиться в украинской столице с пустыми руками".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил в своем сообщении в X в выходные, что Будапешт заблокирует сегодня на встрече министров иностранных дел последний пакет санкций ЕС против россии, если не будет поставок российской нефти в Венгрию и Словакию.

Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании

Венгрия также угрожает заблокировать кредит в 90 миллиардов евро для Украины, согласованный лидерами ЕС в декабре (за исключением Венгрии, Словакии и Чехии), пишет издание.

Венгрия подтвердила блокировку €90 млрд от ЕС для Украины - Сийярто говорит, "пока не возобновится транзит нефти"

Накануне сегодняшней встречи министров иностранных дел в Брюсселе дипломаты выражали оптимизм относительно шансов на достижение соглашения по пакету санкций до годовщины войны во вторник.

"Но это было до взрыва в Венгрии в минувшие выходные. Теперь они не уверены", - говорится в публикации.

"Я не уверен, что они решат это завтра", - заявил в воскресенье вечером высокопоставленный дипломат, следящий за ситуацией. Другой дипломат сказал, что "пакет санкций, скорее всего, будет одобрен, но не до поездки фон дер Ляйен и Кошты в Украину".

"Каждый раз, когда мы собираемся завершить переговоры по пакету санкций, Венгрия вскакивает и говорит: "Подождите. Мы не можем это одобрить"", - сказал дипломат ЕС.

"На этот раз дипломаты говорят: вот опять", - отмечает издание.

По словам этого дипломата, "сегодня, после заседания Совета ЕС по иностранным делам, ожидается встреча послов ЕС на специальном заседании Coreper II".

Как отмечает издание, Орбан - опытный политик, который неоднократно использовал угрозы блокады в своих интересах в последние годы. "Нам всегда удавалось решить этот вопрос, - сказал другой дипломат ЕС. - Пока все хорошо". "Однако на этот раз венгерский премьер-министр ставит себя в центр европейского диалога, на фоне того, как он имеет непростую борьбу за переизбрание внутри страны", отмечает издание.

"Наибольшую тревогу у дипломатов вызывает то, что Венгрия также угрожает сорвать предоставление кредита Киеву, согласившись на него в декабре и снова в феврале в Coreper", пишет издание.

Отказаться от своего слова - это то, чего мы не знаем от Орбана. На самом деле это единственное, на что мы могли полагаться в отношениях с Будапештом. Если это больше не так, то мы приближаемся к новым территориям - сказал один из дипломатов.

"Накануне выборов в апреле Орбан, похоже, готов идти на все больший риск, разжигая конфронтацию с Киевом и Брюсселем. Вопрос в том, окупится ли это на выборах. Пока опросы показывают, что подход Орбана не находит отклика у избирателей, которые склоняются к его сопернику на выборах, Петеру Мадьяру", - говорится в публикации.

Как отмечает издание, "одна из причин, по которой дипломаты ЕС так стремились к одобрению 20-го пакета санкций против россии, - это новый инструмент, который обещает нанести серьезный удар по доходам россии от нефти и газа". Предложенный блоком запрет на морские перевозки направлен на лишение судов, перевозящих российские углеводороды, важнейших услуг по техническому обслуживанию и страхованию, что еще больше затягивает петлю вокруг московского экспорта энергоносителей, пишет издание.

На брифингах перед сегодняшним заседанием Совета ЕС по иностранным делам дипломаты указали на возражения Греции и Мальты, которые имеют значительные судоходные секторы, как на потенциальную причину задержки соглашения. "Однако дипломаты были уверены в достижении соглашения - до возражений Венгрии, которые прозвучали в выходные", пишет издание.

Два дипломата заявили, что "ЕС не будет ждать встречи G7 в июне, чтобы принять меры по запрету на морские перевозки".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига будет присутствовать по видеосвязи на заседании, как это принято, отмечает издание.

Зеленский призывает ЕС к санкциям против морских сервисов россии