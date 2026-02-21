$43.270.00
Зеленский призывает ЕС к санкциям против морских сервисов россии

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз ввести санкции против морских сервисов, используемых россией. Он подчеркнул, что это должно стать значительным стимулом для россии перейти от войны к дипломатии.

Зеленский призывает ЕС к санкциям против морских сервисов россии

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз к санкциям против морских сервисов, используемых россиянами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обращение главы государства 21 февраля.

Детали

Как отметил Зеленский, Украина рассчитывает на то, что следующий санкционный пакет Евросоюза будет учитывать то, что нужно для реального давления на россию за эту войну.

Это касается в том числе бана морских сервисов для судов, которые использует россия. Стоит к этому прийти Европе. И это то, что могло бы стать значительным стимулом от Европы для россии таки перейти от войны к дипломатии, к настоящей дипломатии. Войну надо заканчивать

- заявил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте подготовку к новому раунду трехсторонних переговоров с США и россией и возможные изменения позиций сторон.

Также Зеленский поручил секретарю СНБО Рустему Умерову больше работать с Ближним Востоком и Турцией для большей поддержки Украины.

Евгений Устименко

Санкции
Война в Украине
Рустем Умеров
Марк Рютте
НАТО
Европейский Союз
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина