16:35
Трамп підвищив мита у США до 15% для всіх країн
13:53
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
Зеленський закликає ЄС до санкцій проти морських сервісів росії

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз ввести санкції проти морських сервісів, що використовуються росією. Він наголосив, що це має стати значним стимулом для росії перейти від війни до дипломатії.

Зеленський закликає ЄС до санкцій проти морських сервісів росії

Президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз до санкцій проти морських сервісів, які використовуються росіянами. Про це повідомляє УНН з посиланням на звернення глави держави 21 лютого.

Деталі

Як зазначив Зеленський, Україна розраховує на те, що наступний санкційний пакет Євросоюзу буде враховувати те, що потрібно для реального тиску на росію за цю війну.

Це стосується в тому числі бану морських сервісів для суден, які використовує росія. Варто до цього прийти Європі. І це те, що могло б стати значним стимулом від Європи для росії таки перейти від війни до дипломатії, до справжньої дипломатії. Війну треба закінчувати

- заявив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте підготовку до нового раунду тристоронніх переговорів з США та росією і можливі зміни позицій сторін.

Також Зеленський доручив секретарю РНБО Рустему Умерову більше працювати з Близьким Сходом та Туреччиною для більшої підтримки України.

Євген Устименко

