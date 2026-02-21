Зеленський закликає ЄС до санкцій проти морських сервісів росії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз ввести санкції проти морських сервісів, що використовуються росією. Він наголосив, що це має стати значним стимулом для росії перейти від війни до дипломатії.
Деталі
Як зазначив Зеленський, Україна розраховує на те, що наступний санкційний пакет Євросоюзу буде враховувати те, що потрібно для реального тиску на росію за цю війну.
Це стосується в тому числі бану морських сервісів для суден, які використовує росія. Варто до цього прийти Європі. І це те, що могло б стати значним стимулом від Європи для росії таки перейти від війни до дипломатії, до справжньої дипломатії. Війну треба закінчувати
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте підготовку до нового раунду тристоронніх переговорів з США та росією і можливі зміни позицій сторін.
Також Зеленський доручив секретарю РНБО Рустему Умерову більше працювати з Близьким Сходом та Туреччиною для більшої підтримки України.