Зеленський закликає ЄС до санкцій проти морських сервісів росії

Президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз до санкцій проти морських сервісів, які використовуються росіянами. Про це повідомляє УНН з посиланням на звернення глави держави 21 лютого.

Як зазначив Зеленський, Україна розраховує на те, що наступний санкційний пакет Євросоюзу буде враховувати те, що потрібно для реального тиску на росію за цю війну.

Це стосується в тому числі бану морських сервісів для суден, які використовує росія. Варто до цього прийти Європі. І це те, що могло б стати значним стимулом від Європи для росії таки перейти від війни до дипломатії, до справжньої дипломатії. Війну треба закінчувати