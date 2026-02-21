Зеленський доручив Умерову активізувати роботу з Близьким Сходом та Туреччиною
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив з секретарем РНБО Умеровим підготовку до перемовин. Він доручив Умерову працювати з Близьким Сходом та Туреччиною для більшої підтримки України.
Президент України Володимир Зеленський обговорив з секретарем РНБО Рустемом Умеровим деякі аспекти підготовки перемовин. Про це він повідомив у зверненні 21 лютого, передає УНН.
Деталі
Глава держави доручив Умерову більше попрацювати з друзями України на Близькому Сході і в Туреччині, щоб там відчували свою залученість та могли допомагати Україні більше у боротьбі з російською агресією.
Я вдячний усім, хто реально готовий допомогти та підтримує нас - хто підтримує нашу державу. І вже заплановані також мої зустрічі на наступному тижні з європейськими партнерами. Ми будемо детально координуватись, щоб Європа була в усіх процесах і ставала тільки сильнішою
Зеленський додав, що Україна зробить для цього все необхідне і перепоною для миру точно не буде.
Минулого разу в Женеві американська сторона чітко побачила, що саме в росіянах причина відсутності дійсно значимих результатів. І наступну зустріч треба зробити непустою, і це можливо
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте підготовку до нового раунду тристоронніх переговорів з США та росією і можливі зміни позицій сторін.