13:53 • 6472 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
11:17 • 12602 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
11:02 • 14443 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 13861 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 15040 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 23173 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 33656 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 26754 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 30696 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 28305 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський доручив Умерову активізувати роботу з Близьким Сходом та Туреччиною

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Президент Зеленський обговорив з секретарем РНБО Умеровим підготовку до перемовин. Він доручив Умерову працювати з Близьким Сходом та Туреччиною для більшої підтримки України.

Зеленський доручив Умерову активізувати роботу з Близьким Сходом та Туреччиною

Президент України Володимир Зеленський обговорив з секретарем РНБО Рустемом Умеровим деякі аспекти підготовки перемовин. Про це він повідомив у зверненні 21 лютого, передає УНН.

Деталі

Глава держави доручив Умерову більше попрацювати з друзями України на Близькому Сході і в Туреччині, щоб там відчували свою залученість та могли допомагати Україні більше у боротьбі з російською агресією.

Я вдячний усім, хто реально готовий допомогти та підтримує нас - хто підтримує нашу державу. І вже заплановані також мої зустрічі на наступному тижні з європейськими партнерами. Ми будемо детально координуватись, щоб Європа була в усіх процесах і ставала тільки сильнішою

- заявив він.

Зеленський додав, що Україна зробить для цього все необхідне і перепоною для миру точно не буде.

Минулого разу в Женеві американська сторона чітко побачила, що саме в росіянах причина відсутності дійсно значимих результатів. І наступну зустріч треба зробити непустою, і це можливо

- йдеться в заяві.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте підготовку до нового раунду тристоронніх переговорів з США та росією і можливі зміни позицій сторін.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Воєнний стан
Війна в Україні
Рустем Умєров
Женева
Марк Рютте
НАТО
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна