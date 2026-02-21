Зеленский поручил Умерову активизировать работу с Ближним Востоком и Турцией
Киев • УНН
Президент Зеленский обсудил с секретарем СНБО Умеровым подготовку к переговорам. Он поручил Умерову работать с Ближним Востоком и Турцией для большей поддержки Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым некоторые аспекты подготовки переговоров. Об этом он сообщил в обращении 21 февраля, передает УНН.
Детали
Глава государства поручил Умерову больше поработать с друзьями Украины на Ближнем Востоке и в Турции, чтобы там чувствовали свою вовлеченность и могли помогать Украине больше в борьбе с российской агрессией.
Я благодарен всем, кто реально готов помочь и поддерживает нас - кто поддерживает наше государство. И уже запланированы также мои встречи на следующей неделе с европейскими партнерами. Мы будем детально координироваться, чтобы Европа была во всех процессах и становилась только сильнее
Зеленский добавил, что Украина сделает для этого все необходимое и преградой для мира точно не будет.
В прошлый раз в Женеве американская сторона четко увидела, что именно в россиянах причина отсутствия действительно значимых результатов. И следующую встречу нужно сделать непустой, и это возможно
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте подготовку к новому раунду трехсторонних переговоров с США и Россией и возможные изменения позиций сторон.