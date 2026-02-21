Зеленский поручил Умерову активизировать работу с Ближним Востоком и Турцией

$43.270.00
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
11:17 • 12505 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
11:02 • 14366 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 13787 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 14993 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 23128 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 33612 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 26741 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 30687 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 28296 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 35289 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 44587 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 56005 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 72149 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 109855 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Алексей Белошицкий
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Село
Днепропетровская область
Зеленский поручил Умерову активизировать работу с Ближним Востоком и Турцией

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Президент Зеленский обсудил с секретарем СНБО Умеровым подготовку к переговорам. Он поручил Умерову работать с Ближним Востоком и Турцией для большей поддержки Украины.

Зеленский поручил Умерову активизировать работу с Ближним Востоком и Турцией

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым некоторые аспекты подготовки переговоров. Об этом он сообщил в обращении 21 февраля, передает УНН.

Детали

Глава государства поручил Умерову больше поработать с друзьями Украины на Ближнем Востоке и в Турции, чтобы там чувствовали свою вовлеченность и могли помогать Украине больше в борьбе с российской агрессией.

Я благодарен всем, кто реально готов помочь и поддерживает нас - кто поддерживает наше государство. И уже запланированы также мои встречи на следующей неделе с европейскими партнерами. Мы будем детально координироваться, чтобы Европа была во всех процессах и становилась только сильнее

- заявил он.

Зеленский добавил, что Украина сделает для этого все необходимое и преградой для мира точно не будет.

В прошлый раз в Женеве американская сторона четко увидела, что именно в россиянах причина отсутствия действительно значимых результатов. И следующую встречу нужно сделать непустой, и это возможно

- говорится в заявлении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте подготовку к новому раунду трехсторонних переговоров с США и Россией и возможные изменения позиций сторон.

Евгений Устименко

