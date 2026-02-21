Зеленський обговорив з Генсеком НАТО підготовку до нового раунду переговорів з США та рф
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Генсеком НАТО Марком Рютте. Вони скоординували позиції з ключових питань дипломатичної роботи та обговорили підготовку до тристороннього формату з Америкою та Росією. Також йшлося про ситуацію в енергетиці та програму PURL.
Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте підготовку до нового раунду тристоронніх переговорів з США та росією і можливі зміни позицій сторін, про що повідомив у суботу у соцмережах, пише УНН.
Говорив із Марком Рютте. Скоординували позиції з усіх ключових питань нашої дипломатичної роботи. І я радий, що багато в чому наші з Марком погляди збігаються. Розказав про підготовку наступного тристороннього формату з Америкою та росією і те, що нам відомо про можливі зміни позицій сторін
Як зазначив Президент, сторони також "обговорили ситуацію в енергетиці й потребу подальшої роботи за програмою PURL".
"Вдячний кожній європейській країні, яка інвестує в наш захист через PURL. Марку, дякую за підтримку!" - наголосив Зеленський.
Доповнення
Президент Зеленський напередодні повідомив про підготовку України до нового раунду переговорів у тристоронньому форматі за участю США та рф, який може відбутися до кінця лютого. Українські відповіді на складні питання вже готові, пріоритети для команди визначені, вказав Зеленський.