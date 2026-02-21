$43.270.00
Ексклюзив
11:17 • 4582 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
11:02 • 8188 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
09:59 • 8552 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
08:00 • 11227 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 20861 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 31832 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 26081 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 30195 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 27867 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 23782 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 32012 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 41245 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 52405 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 69433 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 106943 перегляди
Зеленський обговорив з Генсеком НАТО підготовку до нового раунду переговорів з США та рф

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Генсеком НАТО Марком Рютте. Вони скоординували позиції з ключових питань дипломатичної роботи та обговорили підготовку до тристороннього формату з Америкою та Росією. Також йшлося про ситуацію в енергетиці та програму PURL.

Зеленський обговорив з Генсеком НАТО підготовку до нового раунду переговорів з США та рф

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте підготовку до нового раунду тристоронніх переговорів з США та росією і можливі зміни позицій сторін, про що повідомив у суботу у соцмережах, пише УНН.

Говорив із Марком Рютте. Скоординували позиції з усіх ключових питань нашої дипломатичної роботи. І я радий, що багато в чому наші з Марком погляди збігаються. Розказав про підготовку наступного тристороннього формату з Америкою та росією і те, що нам відомо про можливі зміни позицій сторін

- написав Зеленський.

Як зазначив Президент, сторони також "обговорили ситуацію в енергетиці й потребу подальшої роботи за програмою PURL".

"Вдячний кожній європейській країні, яка інвестує в наш захист через PURL. Марку, дякую за підтримку!" - наголосив Зеленський.

Доповнення

Президент Зеленський напередодні повідомив про підготовку України до нового раунду переговорів у тристоронньому форматі за участю США та рф, який може відбутися до кінця лютого. Українські відповіді на складні питання вже готові, пріоритети для команди визначені, вказав Зеленський.

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Енергетика
Війна в Україні
Марк Рютте
НАТО
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки