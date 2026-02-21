Зеленський обговорив з Генсеком НАТО підготовку до нового раунду переговорів з США та рф

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте підготовку до нового раунду тристоронніх переговорів з США та росією і можливі зміни позицій сторін, про що повідомив у суботу у соцмережах, пише УНН.

Говорив із Марком Рютте. Скоординували позиції з усіх ключових питань нашої дипломатичної роботи. І я радий, що багато в чому наші з Марком погляди збігаються. Розказав про підготовку наступного тристороннього формату з Америкою та росією і те, що нам відомо про можливі зміни позицій сторін - написав Зеленський.

Як зазначив Президент, сторони також "обговорили ситуацію в енергетиці й потребу подальшої роботи за програмою PURL".

"Вдячний кожній європейській країні, яка інвестує в наш захист через PURL. Марку, дякую за підтримку!" - наголосив Зеленський.

Доповнення

Президент Зеленський напередодні повідомив про підготовку України до нового раунду переговорів у тристоронньому форматі за участю США та рф, який може відбутися до кінця лютого. Українські відповіді на складні питання вже готові, пріоритети для команди визначені, вказав Зеленський.