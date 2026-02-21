Зеленский обсудил с Генсеком НАТО подготовку к новому раунду переговоров с США и рф

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте подготовку к новому раунду трехсторонних переговоров с США и россией и возможные изменения позиций сторон, о чем сообщил в субботу в соцсетях, пишет УНН.

Говорил с Марком Рютте. Скоординировали позиции по всем ключевым вопросам нашей дипломатической работы. И я рад, что во многом наши с Марком взгляды совпадают. Рассказал о подготовке следующего трехстороннего формата с Америкой и россией и то, что нам известно о возможных изменениях позиций сторон - написал Зеленский.

Как отметил Президент, стороны также "обсудили ситуацию в энергетике и необходимость дальнейшей работы по программе PURL".

"Благодарен каждой европейской стране, которая инвестирует в нашу защиту через PURL. Марк, спасибо за поддержку!" - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Президент Зеленский накануне сообщил о подготовке Украины к новому раунду переговоров в трехстороннем формате с участием США и рф, который может состояться до конца февраля. Украинские ответы на сложные вопросы уже готовы, приоритеты для команды определены, указал Зеленский.