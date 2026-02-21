Зеленский обсудил с Генсеком НАТО подготовку к новому раунду переговоров с США и рф
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Генсеком НАТО Марком Рютте. Они скоординировали позиции по ключевым вопросам дипломатической работы и обсудили подготовку к трехстороннему формату с Америкой и россией. Также речь шла о ситуации в энергетике и программе PURL.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте подготовку к новому раунду трехсторонних переговоров с США и россией и возможные изменения позиций сторон, о чем сообщил в субботу в соцсетях, пишет УНН.
Говорил с Марком Рютте. Скоординировали позиции по всем ключевым вопросам нашей дипломатической работы. И я рад, что во многом наши с Марком взгляды совпадают. Рассказал о подготовке следующего трехстороннего формата с Америкой и россией и то, что нам известно о возможных изменениях позиций сторон
Как отметил Президент, стороны также "обсудили ситуацию в энергетике и необходимость дальнейшей работы по программе PURL".
"Благодарен каждой европейской стране, которая инвестирует в нашу защиту через PURL. Марк, спасибо за поддержку!" - подчеркнул Зеленский.
Дополнение
Президент Зеленский накануне сообщил о подготовке Украины к новому раунду переговоров в трехстороннем формате с участием США и рф, который может состояться до конца февраля. Украинские ответы на сложные вопросы уже готовы, приоритеты для команды определены, указал Зеленский.