Зеленский обсудил с Генсеком НАТО подготовку к новому раунду переговоров с США и рф

Эксклюзив
11:17 • 4896 просмотра
На Днепропетровщине компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
11:02 • 8754 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
09:59 • 8934 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
08:00 • 11410 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 21001 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 31917 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 26145 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 30218 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 27888 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 23794 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
публикации
Эксклюзивы
МОК начнет расследование в отношении главы ФИФА Инфантино из-за его участия в политическом мероприятии Трампа21 февраля, 03:41 • 8724 просмотра
российский танкер направляется на Кубу в обход санкций США на фоне энергетического коллапса на острове21 февраля, 04:14 • 9040 просмотра
Колумбия достигла прогресса в переговорах с Венесуэлой по возобновлению торговли природным газом21 февраля, 04:31 • 10753 просмотра
Южная Корея рассматривает возможность присоединения к программе PURL для поддержки Украины вооружением21 февраля, 04:48 • 11952 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью07:37 • 9138 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 32141 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 41375 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 52555 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 69550 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 107079 просмотра
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Ангела Меркель
Петер Сийярто
Роберт Фицо
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Иран
Село
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto08:33 • 4840 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью07:37 • 9368 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 12037 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 14820 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 20454 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
9К720 Искандер
Шахед-136

Зеленский обсудил с Генсеком НАТО подготовку к новому раунду переговоров с США и рф

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Генсеком НАТО Марком Рютте. Они скоординировали позиции по ключевым вопросам дипломатической работы и обсудили подготовку к трехстороннему формату с Америкой и россией. Также речь шла о ситуации в энергетике и программе PURL.

Зеленский обсудил с Генсеком НАТО подготовку к новому раунду переговоров с США и рф

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте подготовку к новому раунду трехсторонних переговоров с США и россией и возможные изменения позиций сторон, о чем сообщил в субботу в соцсетях, пишет УНН.

Говорил с Марком Рютте. Скоординировали позиции по всем ключевым вопросам нашей дипломатической работы. И я рад, что во многом наши с Марком взгляды совпадают. Рассказал о подготовке следующего трехстороннего формата с Америкой и россией и то, что нам известно о возможных изменениях позиций сторон

- написал Зеленский.

Как отметил Президент, стороны также "обсудили ситуацию в энергетике и необходимость дальнейшей работы по программе PURL".

"Благодарен каждой европейской стране, которая инвестирует в нашу защиту через PURL. Марк, спасибо за поддержку!" - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Президент Зеленский накануне сообщил о подготовке Украины к новому раунду переговоров в трехстороннем формате с участием США и рф, который может состояться до конца февраля. Украинские ответы на сложные вопросы уже готовы, приоритеты для команды определены, указал Зеленский.

Юлия Шрамко

Энергетика
Война в Украине
Марк Рютте
НАТО
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты