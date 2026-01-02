$42.170.18
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 42231 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 67263 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 53379 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 50996 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 168705 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 165151 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 55827 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 46203 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 38757 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
Протести в Ірані: Трамп погрожує "діями" Тегерану у разі вбивств протестувальників

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Президент США Дональд Трамп пригрозив іранській владі "діями" у разі вбивства мирних протестувальників, про що він написав у соцмережі Truth Social. Він додав, що Вашингтон готовий до "дій".

Протести в Ірані: Трамп погрожує "діями" Тегерану у разі вбивств протестувальників

Президент США Дональд Трамп пригрозив владі Ірану "діями" за вбивство мирних протестувальників. Про це він написав у соціальній мережі Truth Social, передає УНН.

Деталі

Якщо Іран, як зазвичай, відкриє вогонь і жорстоко вб'є мирних протестувальників, Сполучені Штати Америки прийдуть їм на допомогу. Ми готові до дій

- йдеться в дописі Трампа.

Контекст

Протести в Ірані почалися декілька днів тому після того, як власники магазинів на Великому базарі в Тегерані влаштували страйк. Причиною стало те, що ріал досяг рекордно низького курсу щодо долара США на відкритому ринку. Вони поширились у такі міста, як Карадж, Хамедан, Кешм, Малард, Ісфахан, Керманшах, Шираз і Йезд. Поліція застосовувала сльозогінний газ, намагаючись розігнати демонстрантів.

Водночас уряд Ірану заявив, що "визнає протести" і буде вислуховувати людей "з терпінням, навіть якщо зіткнеться з різкими висловлюваннями". Президент Масуд Пезешкян доручив міністру внутрішніх справ країни провести переговори з представниками протестувальників.

Також іранський президент Масуд Пезешкян призначив Абдольнасера Хемматі новим керівником Центрального банку країни.

Водночас під час заворушень протестувальники спробували увірватися до будівлі місцевої влади. Було поранено трьох поліцейських і заарештовано чотирьох осіб.

Станом на 2 січня в Ірані загинуло, щонайменше, 7 чоловік. Ці смерті можуть свідчити про посилення заходів з боку іранської влади у відповідь на протести.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, якщо Іран спробує наростити сили, то Вашингтон "надере йому дупу".

Євген Устименко

