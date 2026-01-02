Протести в Ірані: Трамп погрожує "діями" Тегерану у разі вбивств протестувальників

Президент США Дональд Трамп пригрозив владі Ірану "діями" за вбивство мирних протестувальників. Про це він написав у соціальній мережі Truth Social, передає УНН.

Деталі

Якщо Іран, як зазвичай, відкриє вогонь і жорстоко вб'є мирних протестувальників, Сполучені Штати Америки прийдуть їм на допомогу. Ми готові до дій - йдеться в дописі Трампа.

Контекст

Протести в Ірані почалися декілька днів тому після того, як власники магазинів на Великому базарі в Тегерані влаштували страйк. Причиною стало те, що ріал досяг рекордно низького курсу щодо долара США на відкритому ринку. Вони поширились у такі міста, як Карадж, Хамедан, Кешм, Малард, Ісфахан, Керманшах, Шираз і Йезд. Поліція застосовувала сльозогінний газ, намагаючись розігнати демонстрантів.

Водночас уряд Ірану заявив, що "визнає протести" і буде вислуховувати людей "з терпінням, навіть якщо зіткнеться з різкими висловлюваннями". Президент Масуд Пезешкян доручив міністру внутрішніх справ країни провести переговори з представниками протестувальників.

Також іранський президент Масуд Пезешкян призначив Абдольнасера Хемматі новим керівником Центрального банку країни.

Водночас під час заворушень протестувальники спробували увірватися до будівлі місцевої влади. Було поранено трьох поліцейських і заарештовано чотирьох осіб.

Станом на 2 січня в Ірані загинуло, щонайменше, 7 чоловік. Ці смерті можуть свідчити про посилення заходів з боку іранської влади у відповідь на протести.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, якщо Іран спробує наростити сили, то Вашингтон "надере йому дупу".