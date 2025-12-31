$42.390.17
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Іран охопили протести через падіння ріалу та інфляцію: уряд обіцяє вирішити проблему - BBC

Київ • УНН

 • 320 перегляди

В Ірані третій день тривають протести, що спалахнули після страйку власників магазинів через рекордне падіння ріалу. Протести поширилися на низку міст, поліція застосовує сльозогінний газ.

Іран охопили протести через падіння ріалу та інфляцію: уряд обіцяє вирішити проблему - BBC

У Ірані третій день вирують протести через інфляцію і девальвацію національної валюти - ріалу. Вони почалися після того, як власники магазинів на Великому базарі в Тегерані влаштували страйк через те, що ріал досяг рекордно низького курсу щодо долара США на відкритому ринку. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Протести зі столиці поширились у такі міста, як Карадж, Хамедан, Кешм, Малард, Ісфахан, Керманшах, Шираз і Йезд. Поліція застосовувала сльозогінний газ, намагаючись розігнати демонстрантів.

Водночас уряд Ірану заявив, що "визнає протести" і буде вислуховувати людей "з терпінням, навіть якщо зіткнеться з різкими висловлюваннями". Президент Масуд Пезешкян доручив міністру внутрішніх справ країни провести переговори з представниками протестувальників.

Він також прийняв відставку голови центрального банку Ірану Мохаммадрези Фарзіна і призначив на його місце колишнього міністра економіки і фінансів Абдолнассера Хемматі.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, якщо Іран спробує наростити сили, то Вашингтон "надере йому дупу".

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Масуд Пезешкіян
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран