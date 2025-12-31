Іран охопили протести через падіння ріалу та інфляцію: уряд обіцяє вирішити проблему - BBC
Київ • УНН
В Ірані третій день тривають протести, що спалахнули після страйку власників магазинів через рекордне падіння ріалу. Протести поширилися на низку міст, поліція застосовує сльозогінний газ.
У Ірані третій день вирують протести через інфляцію і девальвацію національної валюти - ріалу. Вони почалися після того, як власники магазинів на Великому базарі в Тегерані влаштували страйк через те, що ріал досяг рекордно низького курсу щодо долара США на відкритому ринку. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Протести зі столиці поширились у такі міста, як Карадж, Хамедан, Кешм, Малард, Ісфахан, Керманшах, Шираз і Йезд. Поліція застосовувала сльозогінний газ, намагаючись розігнати демонстрантів.
Водночас уряд Ірану заявив, що "визнає протести" і буде вислуховувати людей "з терпінням, навіть якщо зіткнеться з різкими висловлюваннями". Президент Масуд Пезешкян доручив міністру внутрішніх справ країни провести переговори з представниками протестувальників.
Він також прийняв відставку голови центрального банку Ірану Мохаммадрези Фарзіна і призначив на його місце колишнього міністра економіки і фінансів Абдолнассера Хемматі.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, якщо Іран спробує наростити сили, то Вашингтон "надере йому дупу".