Эксклюзив
07:11 • 506 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
06:00 • 2284 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 19031 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничники
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 49106 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 35567 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 31668 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 29813 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 21204 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 19562 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 24147 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлю
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:27 • 49099 просмотра
Иран охвачен протестами из-за падения риала и инфляции: правительство обещает решить проблему - BBC

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В Иране третий день продолжаются протесты, вспыхнувшие после забастовки владельцев магазинов из-за рекордного падения риала. Протесты распространились на ряд городов, полиция применяет слезоточивый газ.

Иран охвачен протестами из-за падения риала и инфляции: правительство обещает решить проблему - BBC

В Иране третий день бушуют протесты из-за инфляции и девальвации национальной валюты - риала. Они начались после того, как владельцы магазинов на Большом базаре в Тегеране устроили забастовку из-за того, что риал достиг рекордно низкого курса по отношению к доллару США на открытом рынке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Протесты из столицы распространились в такие города, как Карадж, Хамадан, Кешм, Малард, Исфахан, Керманшах, Шираз и Йезд. Полиция применяла слезоточивый газ, пытаясь разогнать демонстрантов.

В то же время правительство Ирана заявило, что "признает протесты" и будет выслушивать людей "с терпением, даже если столкнется с резкими высказываниями". Президент Масуд Пезешкян поручил министру внутренних дел страны провести переговоры с представителями протестующих.

Он также принял отставку главы центрального банка Ирана Мохаммадрезы Фарзина и назначил на его место бывшего министра экономики и финансов Абдолнассера Хеммати.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, если Иран попытается нарастить силы, то Вашингтон "надерет ему задницу".

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Масуд Пезешкиан
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран