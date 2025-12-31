Иран охвачен протестами из-за падения риала и инфляции: правительство обещает решить проблему - BBC
В Иране третий день продолжаются протесты, вспыхнувшие после забастовки владельцев магазинов из-за рекордного падения риала. Протесты распространились на ряд городов, полиция применяет слезоточивый газ.
В Иране третий день бушуют протесты из-за инфляции и девальвации национальной валюты - риала. Они начались после того, как владельцы магазинов на Большом базаре в Тегеране устроили забастовку из-за того, что риал достиг рекордно низкого курса по отношению к доллару США на открытом рынке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Протесты из столицы распространились в такие города, как Карадж, Хамадан, Кешм, Малард, Исфахан, Керманшах, Шираз и Йезд. Полиция применяла слезоточивый газ, пытаясь разогнать демонстрантов.
В то же время правительство Ирана заявило, что "признает протесты" и будет выслушивать людей "с терпением, даже если столкнется с резкими высказываниями". Президент Масуд Пезешкян поручил министру внутренних дел страны провести переговоры с представителями протестующих.
Он также принял отставку главы центрального банка Ирана Мохаммадрезы Фарзина и назначил на его место бывшего министра экономики и финансов Абдолнассера Хеммати.
Президент США Дональд Трамп заявил, если Иран попытается нарастить силы, то Вашингтон "надерет ему задницу".