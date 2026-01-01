$42.390.17
Ексклюзив
31 грудня, 20:23
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23
Протести в Ірані: мітингарі спробували захопити будівлю влади, є поранені правоохоронці

Київ • УНН

 Київ • УНН

В Ірані протестувальники намагалися увірватися до будівлі місцевої влади, поранивши трьох поліцейських та спричинивши арешт чотирьох осіб. Влада оголосила 31 грудня неробочим днем, закривши школи та установи для припинення заворушень.

Протести в Ірані: мітингарі спробували захопити будівлю влади, є поранені правоохоронці
Фото: AP

У Ірані протестувальники спробували увірватися до будівлі місцевої влади в провінції Фарс на півдні країни. Було поранено трьох поліцейських і заарештовано чотирьох осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

В останній момент влада Ірану оголосила середу, 31 грудня, неробочим днем. По всій країні школи, університети та державні установи були закриті, а влада намагається припинити заворушення, йдеться в публікації. Про сутички також повідомлялося в західних провінціях Хамедан і Лорестан.

Ці протести стали наймасовішими з часу повстання 2022 року, спричиненого смертю під вартою Махси Аміні, молодої жінки, яку поліція моралі звинуватила в неналежному носінні хіджабу. Однак вони не були такого ж масштабу.

Щоб запобігти ескалації, в районах Тегерана, де почалися демонстрації, зараз введено посилені заходи безпеки.

Контекст

Протести в Ірані почалися після того, як власники магазинів на Великому базарі в Тегерані влаштували страйк через те, що ріал досяг рекордно низького курсу щодо долара США на відкритому ринку. Вони поширились у такі міста, як Карадж, Хамедан, Кешм, Малард, Ісфахан, Керманшах, Шираз і Йезд. Поліція застосовувала сльозогінний газ, намагаючись розігнати демонстрантів.

Водночас уряд Ірану заявив, що "визнає протести" і буде вислуховувати людей "з терпінням, навіть якщо зіткнеться з різкими висловлюваннями". Президент Масуд Пезешкян доручив міністру внутрішніх справ країни провести переговори з представниками протестувальників.

Нагадаємо

Президент Ірану Масуд Пезешкян призначив Абдольнасера Хемматі новим керівником Центрального банку країни.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Масуд Пезешкіян
Тегеран
Іран