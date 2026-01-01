Протести в Ірані: мітингарі спробували захопити будівлю влади, є поранені правоохоронці

Фото: AP

У Ірані протестувальники спробували увірватися до будівлі місцевої влади в провінції Фарс на півдні країни. Було поранено трьох поліцейських і заарештовано чотирьох осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

В останній момент влада Ірану оголосила середу, 31 грудня, неробочим днем. По всій країні школи, університети та державні установи були закриті, а влада намагається припинити заворушення, йдеться в публікації. Про сутички також повідомлялося в західних провінціях Хамедан і Лорестан.

Ці протести стали наймасовішими з часу повстання 2022 року, спричиненого смертю під вартою Махси Аміні, молодої жінки, яку поліція моралі звинуватила в неналежному носінні хіджабу. Однак вони не були такого ж масштабу.

Щоб запобігти ескалації, в районах Тегерана, де почалися демонстрації, зараз введено посилені заходи безпеки.

Контекст

Протести в Ірані почалися після того, як власники магазинів на Великому базарі в Тегерані влаштували страйк через те, що ріал досяг рекордно низького курсу щодо долара США на відкритому ринку. Вони поширились у такі міста, як Карадж, Хамедан, Кешм, Малард, Ісфахан, Керманшах, Шираз і Йезд. Поліція застосовувала сльозогінний газ, намагаючись розігнати демонстрантів.

Водночас уряд Ірану заявив, що "визнає протести" і буде вислуховувати людей "з терпінням, навіть якщо зіткнеться з різкими висловлюваннями". Президент Масуд Пезешкян доручив міністру внутрішніх справ країни провести переговори з представниками протестувальників.

Нагадаємо

Президент Ірану Масуд Пезешкян призначив Абдольнасера Хемматі новим керівником Центрального банку країни.