Протесты в Иране: митингующие попытались захватить здание власти, есть раненые правоохранители

Фото: AP

В Иране протестующие попытались ворваться в здание местных властей в провинции Фарс на юге страны. Были ранены трое полицейских и арестованы четыре человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В последний момент власти Ирана объявили среду, 31 декабря, нерабочим днем. По всей стране школы, университеты и государственные учреждения были закрыты, а власти пытаются прекратить беспорядки, говорится в публикации. О столкновениях также сообщалось в западных провинциях Хамадан и Лорестан.

Эти протесты стали самыми массовыми со времени восстания 2022 года, вызванного смертью под стражей Махсы Амини, молодой женщины, которую полиция нравов обвинила в ненадлежащем ношении хиджаба. Однако они не были такого же масштаба.

Чтобы предотвратить эскалацию, в районах Тегерана, где начались демонстрации, сейчас введены усиленные меры безопасности.

Контекст

Протесты в Иране начались после того, как владельцы магазинов на Большом базаре в Тегеране устроили забастовку из-за того, что риал достиг рекордно низкого курса по отношению к доллару США на открытом рынке. Они распространились в такие города, как Карадж, Хамадан, Кешм, Малард, Исфахан, Керманшах, Шираз и Йезд. Полиция применяла слезоточивый газ, пытаясь разогнать демонстрантов.

В то же время правительство Ирана заявило, что "признает протесты" и будет выслушивать людей "с терпением, даже если столкнется с резкими высказываниями". Президент Масуд Пезешкян поручил министру внутренних дел страны провести переговоры с представителями протестующих.

Напомним

Президент Ирана Масуд Пезешкян назначил Абдольнасера Хеммати новым руководителем Центрального банка страны.