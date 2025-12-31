Іран змінив голову Центробанку на тлі обвалу валюти та масштабних протестів

Фото: AP

Уряд президента Масуда Пезешкіана призначив Абдольнасера Хемматі новим керівником Центрального банку Ірану. Кадрові зміни відбулися на тлі найгострішої за останні три роки економічної кризи та масових антиурядових демонстрацій, спричинених рекордним знеціненням національної валюти. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Хемматі, який раніше очолював міністерство економіки, змінив на посаді Мохаммеда Резу Фарзіна. Останній пішов у відставку в понеділок після того, як іранський ріал продемонстрував історичне падіння: курс долара США на ринку злетів до 1,38 мільйона ріалів. Для порівняння, у 2022 році, коли Фарзін очолив відомство, долар коштував близько 430 тисяч ріалів.

Протести та вимоги бізнесу

Різке падіння валюти та інфляція на рівні 40% спровокували хвилю невдоволення по всій країні. У неділю торговці та власники магазинів у Тегерані та інших великих містах припинили роботу, вийшовши на вулиці з вимогами стабілізації економіки. Протестувальники звинувачують владу в неефективному управлінні та нездатності стримати зростання цін.

Пріоритети нового керівництва

За словами речниці уряду Фатемех Мохаджерані, першочерговими завданнями Абдольнасера Хемматі стануть приборкання інфляції, зміцнення ріала та реформування банківського сектору. Експерти зазначають, що новому голові Центробанку доведеться діяти в умовах жорстких міжнародних санкцій, які залишаються головним фактором тиску на економіку Ісламської Республіки.

