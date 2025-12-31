$42.390.17
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографіки
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському краї
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Іран змінив голову Центробанку на тлі обвалу валюти та масштабних протестів

Київ • УНН

В Ірані призначили нового керівника Центрального банку – Абдольнасера Хемматі, який замінив Мохаммеда Резу Фарзіна. Це відбулося на тлі найгострішої економічної кризи за три роки та протестів через рекордне знецінення ріала.

Іран змінив голову Центробанку на тлі обвалу валюти та масштабних протестів
Фото: AP

Уряд президента Масуда Пезешкіана призначив Абдольнасера Хемматі новим керівником Центрального банку Ірану. Кадрові зміни відбулися на тлі найгострішої за останні три роки економічної кризи та масових антиурядових демонстрацій, спричинених рекордним знеціненням національної валюти. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Хемматі, який раніше очолював міністерство економіки, змінив на посаді Мохаммеда Резу Фарзіна. Останній пішов у відставку в понеділок після того, як іранський ріал продемонстрував історичне падіння: курс долара США на ринку злетів до 1,38 мільйона ріалів. Для порівняння, у 2022 році, коли Фарзін очолив відомство, долар коштував близько 430 тисяч ріалів.

Протести та вимоги бізнесу

Різке падіння валюти та інфляція на рівні 40% спровокували хвилю невдоволення по всій країні. У неділю торговці та власники магазинів у Тегерані та інших великих містах припинили роботу, вийшовши на вулиці з вимогами стабілізації економіки. Протестувальники звинувачують владу в неефективному управлінні та нездатності стримати зростання цін.

Пріоритети нового керівництва

За словами речниці уряду Фатемех Мохаджерані, першочерговими завданнями Абдольнасера Хемматі стануть приборкання інфляції, зміцнення ріала та реформування банківського сектору. Експерти зазначають, що новому голові Центробанку доведеться діяти в умовах жорстких міжнародних санкцій, які залишаються головним фактором тиску на економіку Ісламської Республіки.

Степан Гафтко

