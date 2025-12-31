Иран сменил главу Центробанка на фоне обвала валюты и масштабных протестов

Фото: AP

Правительство президента Масуда Пезешкиана назначило Абдольнасера Хеммати новым главой Центрального банка Ирана. Кадровые изменения произошли на фоне острейшего за последние три года экономического кризиса и массовых антиправительственных демонстраций, вызванных рекордным обесцениванием национальной валюты. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Хеммати, ранее возглавлявший министерство экономики, сменил на посту Мохаммеда Резу Фарзина. Последний ушел в отставку в понедельник после того, как иранский риал продемонстрировал историческое падение: курс доллара США на рынке взлетел до 1,38 миллиона риалов. Для сравнения, в 2022 году, когда Фарзин возглавил ведомство, доллар стоил около 430 тысяч риалов.

Протесты и требования бизнеса

Резкое падение валюты и инфляция на уровне 40% спровоцировали волну недовольства по всей стране. В воскресенье торговцы и владельцы магазинов в Тегеране и других крупных городах прекратили работу, выйдя на улицы с требованиями стабилизации экономики. Протестующие обвиняют власти в неэффективном управлении и неспособности сдержать рост цен.

Приоритеты нового руководства

По словам пресс-секретаря правительства Фатемех Мохаджерани, первоочередными задачами Абдольнасера Хеммати станут обуздание инфляции, укрепление риала и реформирование банковского сектора. Эксперты отмечают, что новому главе Центробанка придется действовать в условиях жестких международных санкций, которые остаются главным фактором давления на экономику Исламской Республики.

