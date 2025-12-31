Иран сменил главу Центробанка на фоне обвала валюты и масштабных протестов

$42.390.17
49.860.20
ukenru
16:58 • 3732 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
15:45 • 8766 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
15:05 • 10576 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 13866 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 17993 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 18363 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 16793 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 15213 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 14044 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 15353 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3м/с
84%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto31 декабря, 11:49 • 15391 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса31 декабря, 12:27 • 13842 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT12:49 • 12618 просмотра
"Он идиот": Трамп резко высказался о Келлоге, когда тот назвал Зеленского "мужественным лидером"12:55 • 12362 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo16:46 • 5992 просмотра
публикации
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo16:46 • 6004 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 61582 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 63211 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 57224 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 84898 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Си Цзиньпин
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Тайвань
Село
Реклама
УНН Lite
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo16:46 • 6004 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни15:46 • 3888 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT12:49 • 12620 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса31 декабря, 12:27 • 13843 просмотра
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto31 декабря, 11:49 • 15392 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Financial Times

Иран сменил главу Центробанка на фоне обвала валюты и масштабных протестов

Киев • УНН

 • 196 просмотра

В Иране назначили нового руководителя Центрального банка – Абдольнасера Хеммати, который заменил Мохаммеда Резу Фарзина. Это произошло на фоне острейшего экономического кризиса за три года и протестов из-за рекордного обесценивания риала.

Иран сменил главу Центробанка на фоне обвала валюты и масштабных протестов
Фото: AP

Правительство президента Масуда Пезешкиана назначило Абдольнасера Хеммати новым главой Центрального банка Ирана. Кадровые изменения произошли на фоне острейшего за последние три года экономического кризиса и массовых антиправительственных демонстраций, вызванных рекордным обесцениванием национальной валюты. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Хеммати, ранее возглавлявший министерство экономики, сменил на посту Мохаммеда Резу Фарзина. Последний ушел в отставку в понедельник после того, как иранский риал продемонстрировал историческое падение: курс доллара США на рынке взлетел до 1,38 миллиона риалов. Для сравнения, в 2022 году, когда Фарзин возглавил ведомство, доллар стоил около 430 тысяч риалов.

Протесты и требования бизнеса

Резкое падение валюты и инфляция на уровне 40% спровоцировали волну недовольства по всей стране. В воскресенье торговцы и владельцы магазинов в Тегеране и других крупных городах прекратили работу, выйдя на улицы с требованиями стабилизации экономики. Протестующие обвиняют власти в неэффективном управлении и неспособности сдержать рост цен.

Приоритеты нового руководства

По словам пресс-секретаря правительства Фатемех Мохаджерани, первоочередными задачами Абдольнасера Хеммати станут обуздание инфляции, укрепление риала и реформирование банковского сектора. Эксперты отмечают, что новому главе Центробанка придется действовать в условиях жестких международных санкций, которые остаются главным фактором давления на экономику Исламской Республики.

Иран охвачен протестами из-за падения риала и инфляции: правительство обещает решить проблему - BBC31.12.25, 09:27 • 2406 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Масуд Пезешкиан
Тегеран
Иран