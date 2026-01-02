Щонайменше 7 людей загинули під час зростаючих протестів в Ірані

В Ірані демонстрації, викликані погіршенням економічної ситуації, у четвер поширилися на сільські провінції Ісламської Республіки, причому щонайменше семеро людей загинули під час перших смертельних випадків серед сил безпеки та протестувальників, повідомила влада, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Ці смерті, як пише видання, можуть ознаменувати початок жорсткіших заходів з боку іранської теократії у відповідь на демонстрації, які у столиці, Тегерані, сповільнилися, але поширилися в інших місцях. Два випадки загибелі людей у ​​середу та п'ять у четвер сталися у чотирьох містах, де проживає переважно етнічна група лур.

Протести стали наймасштабнішими в Ірані з 2022 року, коли смерть 22-річної Махси Аміні у поліцейській дільниці спровокувала загальнонаціональні демонстрації. Однак ці демонстрації поки що не охопили всю країну і не були такими інтенсивними, як ті, що супроводжували смерть Аміні, яка була затримана за те, що не носила хіджаб, або хустку, як того хотіла влада.

Найінтенсивніші акти насильства, схоже, відбулися в місті Езна в іранській провінції Лурестан, приблизно за 300 кілометрів на південний захід від Тегерана. На відео з мережі звідти нібито видно, як на вулиці горять предмети, лунає стрілянина, а люди вигукують: "Безсоромно! Безсоромно!"

Напівофіційне інформаційне агентство Fars повідомило про загибель трьох людей. Інші ЗМІ, включаючи прореформістські видання, посилалися на Fars як джерело інформації, тоді як державні ЗМІ не повною мірою визнавали насильство ні там, ні деінде. Неясно, чому не було ширшого висвітлення заворушень, але журналістів арештовували за репортажі у 2022 році, пише видання.

З Лордегана, міста в іранській провінції Чахармахал і Бахтіарі, що за 470 кілометрів на південь від Тегерана, в інтернеті з'явилися відеоролики, де демонстранти зібралися на вулиці, на тлі чути постріли.

Fars, посилаючись на анонімного чиновника, повідомив, що під час протестів у четвер загинули двоє людей.

Центр прав людини Центр прав людини в Ірані імені Абдоррахмана Боруманда, що базується у Вашингтоні, повідомив про загибель двох людей, упізнавши загиблих як учасників демонстрацій. Центр також опублікував стоп-кадр, на якому, схоже, зображений іранський поліцейський у бронежилеті з дробовиком у руках.

У 2019 році в районі Лордегана пройшли масові протести, і, за повідомленнями, демонстранти пошкодили урядові будівлі після того, як стало відомо про випадки зараження ВІЛ серед населення через забруднені голки, які були використані в місцевій клініці.

У Фуладшехрі в іранській провінції Ісфахан державні ЗМІ повідомили про смерть чоловіка в четвер, яку активістські групи приписали стрілянині поліції по демонстрантах.

Повідомляється, що окрема демонстрація ввечері в середу призвела до смерті 21-річного добровольця з воєнізованого формування "Басідж" (Basij) Корпусу вартових ісламської революції.

Державне інформаційне агентство IRNA повідомило про смерть члена Корпусу, але не надало подробиць. Іранське інформаційне агентство Student News Network, яке, як вважається, близьке до "Басідж", прямо звинуватило демонстрантів у смерті члена Корпусу, посилаючись на коментарі Саїда Пуралі, заступника губернатора провінції Лорестан.

За повідомленнями, член Корпусу вартових ісламської революції "загинув від рук бунтівників під час протестів у цьому місті, захищаючи громадський порядок". Він також додав, що ще 13 членів "Басідж" та поліцейських отримали поранення.

"Протести викликані економічним тиском, інфляцією та коливаннями валютного курсу і є висловлюванням занепокоєння з приводу засобів для існування, - сказав Пуралі. - Голоси громадян мають бути почуті уважно та тактовно, але люди не повинні дозволяти, щоб їхні вимоги ігнорувалися особами, які прагнуть наживи".

Протести пройшли у місті Кухдешт, більш ніж за 400 кілометрів на південний захід від Тегерана. Місцевий прокурор Казем Назарі заявив, що після протестів було заарештовано 20 людей і що у місті відновився спокій, повідомило інформаційне агентство судової системи Mizan.

Реакція влади

Цивільний уряд Ірану під керівництвом президента-реформатора Масуда Пезешкіана намагався сигналізувати про бажання вести переговори з протестувальниками. Однак Пезешкіан визнав, що він мало що може зробити, оскільки іранська валюта ріал швидко знецінилася, і 1 долар зараз коштує близько 1,4 мільйона ріалів.

Тим часом державне телебачення окремо повідомило про арешти семи осіб, включаючи п'ятьох, яких воно назвало монархістами, та двох інших, які, за його словами, були пов'язані з організаціями, що базуються в Європі. Державне телебачення також повідомило, що в межах іншої операції сили безпеки конфіскували 100 контрабандних пістолетів, не вдаючись до подробиць.

Іранська теократія оголосила середу державним святом на більшій частині країни, посилаючись на холодну погоду, імовірно, як спробу вивести людей зі столиці на довгі вихідні. Іранські вихідні припадають на четвер і п'ятницю, а субота - на день народження імама Алі, ще одне свято для багатьох.

Доповнення

Протести, що беруть свій початок з економічних проблем, також викликали протести проти іранської теократії. Лідери країни досі не можуть оговтатися після того, як Ізраїль провів 12-денну війну проти країни в червні. США також бомбардували іранські ядерні об'єкти під час війни.

Іран заявив, що більше не збагачує уран на жодному об'єкті в країні, намагаючись сигналізувати Заходу, що він залишається відкритим до потенційних переговорів щодо своєї ядерної програми для послаблення санкцій. Однак ці переговори ще не відбулися, на тлі того, як президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу застерігали Тегеран від відновлення своєї ядерної програми.