Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

По меньшей мере 7 человек погибли во время расширяющихся протестов в Иране

Киев • УНН

 544 просмотра

В Иране демонстрации, вызванные ухудшением экономической ситуации, распространились на сельские провинции, унеся жизни по меньшей мере семи человек. Эти смерти могут свидетельствовать об усилении мер со стороны иранских властей в ответ на протесты.

По меньшей мере 7 человек погибли во время расширяющихся протестов в Иране

В Иране демонстрации, вызванные ухудшением экономической ситуации, в четверг распространились на сельские провинции Исламской Республики, причем по меньшей мере семь человек погибли во время первых смертельных случаев среди сил безопасности и протестующих, сообщила власть, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Эти смерти, как пишет издание, могут ознаменовать начало более жестких мер со стороны иранской теократии в ответ на демонстрации, которые в столице, Тегеране, замедлились, но распространились в других местах. Два случая гибели людей в среду и пять в четверг произошли в четырех городах, где проживает преимущественно этническая группа лур.

Протесты стали самыми масштабными в Иране с 2022 года, когда смерть 22-летней Махсы Амини в полицейском участке спровоцировала общенациональные демонстрации. Однако эти демонстрации пока не охватили всю страну и не были такими интенсивными, как те, что сопровождали смерть Амини, которая была задержана за то, что не носила хиджаб, или платок, как того хотели власти.

Самые интенсивные акты насилия, похоже, произошли в городе Эзна в иранской провинции Лурестан, примерно в 300 километрах к юго-западу от Тегерана. На видео из сети оттуда якобы видно, как на улице горят предметы, раздается стрельба, а люди выкрикивают: "Бесстыдно! Бесстыдно!"

Полуофициальное информационное агентство Fars сообщило о гибели трех человек. Другие СМИ, включая прореформистские издания, ссылались на Fars как источник информации, тогда как государственные СМИ не в полной мере признавали насилие ни там, ни где-либо еще. Неясно, почему не было более широкого освещения беспорядков, но журналистов арестовывали за репортажи в 2022 году, пишет издание.

Из Лордегана, города в иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария, что в 470 километрах к югу от Тегерана, в интернете появились видеоролики, где демонстранты собрались на улице, на фоне слышны выстрелы.

Fars, ссылаясь на анонимного чиновника, сообщил, что во время протестов в четверг погибли два человека.

Иран охвачен протестами из-за падения риала и инфляции: правительство обещает решить проблему - BBC31.12.25, 09:27 • 2948 просмотров

Центр прав человека Центр прав человека в Иране имени Абдоррахмана Боруманда, базирующийся в Вашингтоне, сообщил о гибели двух человек, опознав погибших как участников демонстраций. Центр также опубликовал стоп-кадр, на котором, похоже, изображен иранский полицейский в бронежилете с дробовиком в руках.

В 2019 году в районе Лордегана прошли массовые протесты, и, по сообщениям, демонстранты повредили правительственные здания после того, как стало известно о случаях заражения ВИЧ среди населения из-за загрязненных игл, которые были использованы в местной клинике.

В Фуладшехре в иранской провинции Исфахан государственные СМИ сообщили о смерти мужчины в четверг, которую активистские группы приписали стрельбе полиции по демонстрантам.

Сообщается, что отдельная демонстрация вечером в среду привела к смерти 21-летнего добровольца из военизированного формирования "Басидж" (Basij) Корпуса стражей исламской революции.

Государственное информационное агентство IRNA сообщило о смерти члена Корпуса, но не предоставило подробностей. Иранское информационное агентство Student News Network, которое, как считается, близко к "Басидж", прямо обвинило демонстрантов в смерти члена Корпуса, ссылаясь на комментарии Саида Пурали, заместителя губернатора провинции Лорестан.

По сообщениям, член Корпуса стражей исламской революции "погиб от рук бунтовщиков во время протестов в этом городе, защищая общественный порядок". Он также добавил, что еще 13 членов "Басидж" и полицейских получили ранения.

"Протесты вызваны экономическим давлением, инфляцией и колебаниями валютного курса и являются выражением озабоченности по поводу средств к существованию, - сказал Пурали. - Голоса граждан должны быть услышаны внимательно и тактично, но люди не должны позволять, чтобы их требования игнорировались лицами, стремящимися к наживе".

Протесты прошли в городе Кухдешт, более чем в 400 километрах к юго-западу от Тегерана. Местный прокурор Казем Назари заявил, что после протестов было арестовано 20 человек и что в городе восстановилось спокойствие, сообщило информационное агентство судебной системы Mizan.

Реакция властей

Гражданское правительство Ирана под руководством президента-реформатора Масуда Пезешкиана пыталось сигнализировать о желании вести переговоры с протестующими. Однако Пезешкиан признал, что он мало что может сделать, поскольку иранская валюта риал быстро обесценилась, и 1 доллар сейчас стоит около 1,4 миллиона риалов.

Тем временем государственное телевидение отдельно сообщило об арестах семи человек, включая пятерых, которых оно назвало монархистами, и двух других, которые, по его словам, были связаны с организациями, базирующимися в Европе. Государственное телевидение также сообщило, что в рамках другой операции силы безопасности конфисковали 100 контрабандных пистолетов, не вдаваясь в подробности.

Иранская теократия объявила среду государственным праздником на большей части страны, ссылаясь на холодную погоду, предположительно, как попытку вывести людей из столицы на длинные выходные. Иранские выходные приходятся на четверг и пятницу, а суббота - на день рождения имама Али, еще один праздник для многих.

Дополнение

Протесты, берущие свое начало из экономических проблем, также вызвали протесты против иранской теократии. Лидеры страны до сих пор не могут оправиться после того, как Израиль провел 12-дневную войну против страны в июне. США также бомбардировали иранские ядерные объекты во время войны.

Иран заявил, что больше не обогащает уран ни на одном объекте в стране, пытаясь сигнализировать Западу, что он остается открытым к потенциальным переговорам по своей ядерной программе для ослабления санкций. Однако эти переговоры еще не состоялись, на фоне того, как президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерегали Тегеран от возобновления своей ядерной программы.

Юлия Шрамко

