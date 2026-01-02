$42.170.18
Протесты в Иране: Трамп угрожает "действиями" Тегерану в случае убийств протестующих

Киев • УНН

 • 874 просмотра

Президент США Дональд Трамп пригрозил иранским властям "действиями" в случае убийства мирных протестующих, о чем он написал в соцсети Truth Social. Он добавил, что Вашингтон готов к "действиям".

Протесты в Иране: Трамп угрожает "действиями" Тегерану в случае убийств протестующих

Президент США Дональд Трамп пригрозил властям Ирана "действиями" за убийство мирных протестующих. Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает УНН.

Подробности

Если Иран, как обычно, откроет огонь и жестоко убьет мирных протестующих, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы готовы к действиям

- говорится в сообщении Трампа.

Контекст

Протесты в Иране начались несколько дней назад после того, как владельцы магазинов на Большом базаре в Тегеране устроили забастовку. Причиной стало то, что риал достиг рекордно низкого курса по отношению к доллару США на открытом рынке. Они распространились в такие города, как Карадж, Хамедан, Кешм, Малард, Исфахан, Керманшах, Шираз и Йезд. Полиция применяла слезоточивый газ, пытаясь разогнать демонстрантов.

В то же время правительство Ирана заявило, что "признает протесты" и будет выслушивать людей "с терпением, даже если столкнется с резкими высказываниями". Президент Масуд Пезешкян поручил министру внутренних дел страны провести переговоры с представителями протестующих.

Также иранский президент Масуд Пезешкян назначил Абдольнасера Хеммати новым руководителем Центрального банка страны.

В то же время во время беспорядков протестующие попытались ворваться в здание местных властей. Были ранены трое полицейских и арестованы четыре человека.

По состоянию на 2 января в Иране погибло, по меньшей мере, 7 человек. Эти смерти могут свидетельствовать об усилении мер со стороны иранских властей в ответ на протесты.

Напомним

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, если Иран попытается нарастить силы, то Вашингтон "надерет ему задницу".

Евгений Устименко

