ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії

У п'ятницю Європейський Союз погодився на невизначений термін заморозити активи російського центрального банку, що зберігаються в Європі, усунувши значну перешкоду для використання цих коштів для допомоги Україні в захисті від росії, передає УНН із посиланням на Reuters.

ЄС хоче, щоб Україна залишалася фінансованою та здатною боротися, оскільки розглядає вторгнення росії як загрозу власній безпеці. Для цього держави ЄС прагнуть задіяти деякі російські суверенні активи, які вони заблокували після вторгнення москви в Україну у 2022 році.

Першим великим кроком, який уряди ЄС узгодили в п'ятницю, є заблокувати російські суверенні активи на суму 210 мільярдів євро (246 мільярдів доларів) на необхідний термін, замість того, щоб кожні шість місяців голосувати за продовження заморожування активів.

Це усуває ризик того, що Угорщина та Словаччина, які мають кращі стосунки з москвою, ніж інші держави ЄС, можуть відмовитися продовжувати заморожування в певний момент, змушуючи ЄС повернути гроші росії, додає Reuters.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала рішення "іммобілізації російських суверенних активів".

Я вітаю рішення Ради щодо нашої пропозиції продовжити іммобілізацію російських суверенних активів. Ми надсилаємо росії чіткий сигнал, що доки ця жорстока війна агресії триває, витрати росії продовжуватимуть зростати

Крім того, за її словами, це потужний сигнал для України.

Ми хочемо переконатися, що наш хоробрий сусід стане ще сильнішим на полі бою та за столом переговорів