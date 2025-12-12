$42.270.01
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
17:00 • 2858 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
13:33 • 11732 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09 • 17733 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 21727 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 33422 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 27304 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 22787 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
12 грудня, 10:23 • 22895 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 23982 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
Публікації
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
13:07 • 21727 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 33422 перегляди
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 71223 перегляди
УНН Lite
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Європейський Союз погодився на невизначений термін заморозити активи російського центрального банку, що зберігаються в Європі. Це усунуло значну перешкоду для використання цих коштів для допомоги Україні в захисті від росії.

ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії

У п'ятницю Європейський Союз погодився на невизначений термін заморозити активи російського центрального банку, що зберігаються в Європі, усунувши значну перешкоду для використання цих коштів для допомоги Україні в захисті від росії, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

ЄС хоче, щоб Україна залишалася фінансованою та здатною боротися, оскільки розглядає вторгнення росії як загрозу власній безпеці. Для цього держави ЄС прагнуть задіяти деякі російські суверенні активи, які вони заблокували після вторгнення москви в Україну у 2022 році.

Першим великим кроком, який уряди ЄС узгодили в п'ятницю, є заблокувати російські суверенні активи на суму 210 мільярдів євро (246 мільярдів доларів) на необхідний термін, замість того, щоб кожні шість місяців голосувати за продовження заморожування активів.

Це усуває ризик того, що Угорщина та Словаччина, які мають кращі стосунки з москвою, ніж інші держави ЄС, можуть відмовитися продовжувати заморожування в певний момент, змушуючи ЄС повернути гроші росії, додає Reuters.

Додамо

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала рішення "іммобілізації російських суверенних активів".

Я вітаю рішення Ради щодо нашої пропозиції продовжити іммобілізацію російських суверенних активів. Ми надсилаємо росії чіткий сигнал, що доки ця жорстока війна агресії триває, витрати росії продовжуватимуть зростати 

- наголосила фон дер Ляєн.

Крім того, за її словами, це потужний сигнал для України.

Ми хочемо переконатися, що наш хоробрий сусід стане ще сильнішим на полі бою та за столом переговорів 

- наголосила очільниця Єврокомісії.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Державний бюджет
Воєнний стан
Війна в Україні
Європейський Союз
Словаччина
Угорщина
Урсула фон дер Ляєн
