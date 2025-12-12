$42.270.01
13:33
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
11:47
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
Euroclear може компенсувати арешти своїх активів у рф за рахунок заморожених російських коштів у ЄС

Київ • УНН

 • 402 перегляди

Бельгійський центральний депозитарій цінних паперів Euroclear може компенсувати арешти своїх активів у рф за рахунок заморожених російських коштів у ЄС. Це стало відповіддю на позов центробанку рф щодо нібито завдання шкоди.

Euroclear може компенсувати арешти своїх активів у рф за рахунок заморожених російських коштів у ЄС

Бельгійський центральний депозитарій цінних паперів Euroclear, який зберігає більшість активів центрального банку росії, заморожених у Європі, може компенсувати будь-які арешти своїх активів у рф за результатами судових позовів росії за рахунок російських активів, що зберігаються в Бельгії, заявив високопоставлений чиновник ЄС. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Центральний банк рф у п’ятницю заявив, що плани Євросоюзу використати його активи для надання кредиту Україні є незаконними, і що він залишає за собою право застосувати всі доступні засоби для захисту своїх інтересів.

"Фінансові установи ЄС, які утримують ці активи, повністю захищені від судових переслідувань", — сказав на пресконференції єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс.

"У межах чинного санкційного режиму центральні депозитарії можуть компенсувати будь-які арешти в росії за рахунок заморожених активів, які зберігаються тут", — додав він.

Прем'єр Бельгії де Вевер не виключив юридичних дій через рішення ЄС щодо російських активів у Euroclear11.12.25, 11:28 • 2912 переглядiв

Він також зазначив, що ЄС очікує, що росія "продовжить запускати спекулятивні судові процеси, щоб завадити ЄС дотримуватися міжнародного права".

"Саме тому — як у нашому чинному санкційному режимі, так і в пропозиції, яку ми представили минулого тижня щодо використання російських активів для України — ми включили додаткові механізми захисту для європейських установ, що зберігають заморожені активи центрального банку рф", — зазначив Домбровскіс.

Нагадаємо

Центральний банк рф подав позов до бельгійського депозитарію Euroclear щодо заморожених російських активів. Позов розглядатиметься в арбітражному суді москви, де центробанк звинувачує Euroclear у завданні шкоди через неможливість розпоряджатися коштами та цінними паперами.

Euroclear пропонує використовувати заморожені активи рф для миру в Україні замість фінансування репарацій - Politico05.12.25, 17:17 • 7949 переглядiв

Ольга Розгон

