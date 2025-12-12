Euroclear може компенсувати арешти своїх активів у рф за рахунок заморожених російських коштів у ЄС
Київ • УНН
Бельгійський центральний депозитарій цінних паперів Euroclear може компенсувати арешти своїх активів у рф за рахунок заморожених російських коштів у ЄС. Це стало відповіддю на позов центробанку рф щодо нібито завдання шкоди.
Бельгійський центральний депозитарій цінних паперів Euroclear, який зберігає більшість активів центрального банку росії, заморожених у Європі, може компенсувати будь-які арешти своїх активів у рф за результатами судових позовів росії за рахунок російських активів, що зберігаються в Бельгії, заявив високопоставлений чиновник ЄС. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Центральний банк рф у п’ятницю заявив, що плани Євросоюзу використати його активи для надання кредиту Україні є незаконними, і що він залишає за собою право застосувати всі доступні засоби для захисту своїх інтересів.
"Фінансові установи ЄС, які утримують ці активи, повністю захищені від судових переслідувань", — сказав на пресконференції єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс.
"У межах чинного санкційного режиму центральні депозитарії можуть компенсувати будь-які арешти в росії за рахунок заморожених активів, які зберігаються тут", — додав він.
Прем'єр Бельгії де Вевер не виключив юридичних дій через рішення ЄС щодо російських активів у Euroclear11.12.25, 11:28 • 2912 переглядiв
Він також зазначив, що ЄС очікує, що росія "продовжить запускати спекулятивні судові процеси, щоб завадити ЄС дотримуватися міжнародного права".
"Саме тому — як у нашому чинному санкційному режимі, так і в пропозиції, яку ми представили минулого тижня щодо використання російських активів для України — ми включили додаткові механізми захисту для європейських установ, що зберігають заморожені активи центрального банку рф", — зазначив Домбровскіс.
Нагадаємо
Центральний банк рф подав позов до бельгійського депозитарію Euroclear щодо заморожених російських активів. Позов розглядатиметься в арбітражному суді москви, де центробанк звинувачує Euroclear у завданні шкоди через неможливість розпоряджатися коштами та цінними паперами.
Euroclear пропонує використовувати заморожені активи рф для миру в Україні замість фінансування репарацій - Politico05.12.25, 17:17 • 7949 переглядiв