Заморожені активи рф в Євросоюзі: центробанк росії подав до суду на бельгійський депозитарій Euroclear

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Центральний банк рф подав позов до бельгійського депозитарію Euroclear щодо заморожених російських активів. Позов розглядатиметься в арбітражному суді москви, де центробанк звинувачує Euroclear у завданні шкоди через неможливість розпоряджатися коштами та цінними паперами.

Заморожені активи рф в Євросоюзі: центробанк росії подав до суду на бельгійський депозитарій Euroclear

Центральний банк російської федерації подав позов до бельгійського депозитарію Euroclear про "стягнення завданих збитків". Йдеться про заморожені російські активи, що знаходяться на збереженні в депозитарії. Про це повідомила пресслужба банку, передає УНН.

Деталі

Позов буде розглядатися у арбітражному суді міста москва. У російському центральному банку назвали дії бельгійського депозитарію Euroclear шкідливими.

Діями депозитарію Euroclear банку росії було завдано шкоди, зумовленої неможливістю розпоряджатися належними банку росії грошовими коштами та цінними паперами

- йдеться в повідомленні.

Контекст

Країни-члени Євросоюзу на рівні послів проголосували за початок процедури довгострокового заморожування російських активів в Євросоюзі. Цей крок є першим на шляху до використання заморожених російських активів в якості "репараційного кредиту" Україні. Передбачається, що Україна згодом зможе виплатити кредит із коштів, які на її відновлення виплатить росія.

Водночас уряд Бельгії, де розміщується депозитарій Euroclear, виступає проти використання російських активів, побоюючись ризиків. Разом з тим бельгійська влада визнає, що рано чи пізно це доведеться зробити.

Нагадаємо

За інформацією журналіста The Wall Street Journal Лоренса Нормана, Європейський Союз досяг прогресу у питанні репараційного кредиту для України. Водночас узгоджено зміни для збереження заморожених активів рф.

Євген Устименко

