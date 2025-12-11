ЄС наближається до репараційного кредиту для України - журналіст WSJ
Київ • УНН
Європейський Союз досяг прогресу у питанні репараційного кредиту для України. Водночас узгоджено зміни для збереження заморожених активів рф
У ЄС просунулися у питанні репараційного кредиту для України, узгодили зміни для збереження активів рф замороженими. Про це повідомив в соцмережі "Х" журналіст The Wall Street Journal Лоренс Норман, передає УНН.
Деталі
Перший елемент пазлу з репараційним кредитом вже зібрано. Держави-члени домовилися про зміну статті 122, яка значно полегшить збереження санкцій, що заморожують активи
Він додав, що Угорщина та Словаччина виступили проти цього кроку та проти початку письмової процедури, яка затверджує це рішення.
Водночас Бельгія не заперечувала проти початку письмової процедури для формалізації рішення, уточнив Лоренс Норман.
Контекст
На саміті ЄС наступного тижня проведуть "важливі дискусії", одним з пріоритетних питань буде Україна та безпека у Європі, очікується участь Президента України Володимира Зеленського, про що повідомив голова Євроради Антоніу Кошта, назвавши головним пріоритетом зустрічі забезпечення щодо "важливих рішень, які необхідно ухвалити, зокрема щодо фінансування України".
Пропонується два варіанти - або "репараційний кредит" з використанням заморожених активів рф, чому опирається Бельгія, де зберігається більшість з таких коштів, через побоювання помсти москви, або запозичення ЄС, чому також є опір через навантаження на національні бюджети.
За оцінкою МВФ, дефіцит бюджету України у наступні два роки сягатиме 135 млрд євро.