Ексклюзив
14:13 • 4238 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 8594 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 12593 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 11822 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 15399 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 14435 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 15409 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 16280 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 35491 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59 • 21811 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
Ексклюзив
ЄС наближається до репараційного кредиту для України - журналіст WSJ

Київ • УНН

 • 870 перегляди

Європейський Союз досяг прогресу у питанні репараційного кредиту для України. Водночас узгоджено зміни для збереження заморожених активів рф

ЄС наближається до репараційного кредиту для України - журналіст WSJ

У ЄС просунулися у питанні репараційного кредиту для України, узгодили зміни для збереження активів рф замороженими. Про це повідомив в соцмережі "Х" журналіст The Wall Street Journal Лоренс Норман, передає УНН.

Деталі

Перший елемент пазлу з репараційним кредитом вже зібрано. Держави-члени домовилися про зміну статті 122, яка значно полегшить збереження санкцій, що заморожують активи

- заявив журналіст.

Він додав, що Угорщина та Словаччина виступили проти цього кроку та проти початку письмової процедури, яка затверджує це рішення.

Водночас Бельгія не заперечувала проти початку письмової процедури для формалізації рішення, уточнив Лоренс Норман.

Контекст

На саміті ЄС наступного тижня проведуть "важливі дискусії", одним з пріоритетних питань буде Україна та безпека у Європі, очікується участь Президента України Володимира Зеленського, про що повідомив голова Євроради Антоніу Кошта, назвавши головним пріоритетом зустрічі забезпечення щодо "важливих рішень, які необхідно ухвалити, зокрема щодо фінансування України".

Пропонується два варіанти - або "репараційний кредит" з використанням заморожених активів рф, чому опирається Бельгія, де зберігається більшість з таких коштів, через побоювання помсти москви, або запозичення ЄС, чому також є опір через навантаження на національні бюджети.

За оцінкою МВФ, дефіцит бюджету України у наступні два роки сягатиме 135 млрд євро.

Євген Устименко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Європейський Союз
Україна