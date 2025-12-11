ЕС приближается к репарационному кредиту для Украины - журналист WSJ
Киев • УНН
Европейский Союз достиг прогресса в вопросе репарационного кредита для Украины. В то же время согласованы изменения для сохранения замороженных активов РФ
В ЕС продвинулись в вопросе репарационного кредита для Украины, согласовали изменения для сохранения активов РФ замороженными. Об этом сообщил в соцсети "Х" журналист The Wall Street Journal Лоренс Норман, передает УНН.
Детали
Первый элемент пазла с репарационным кредитом уже собран. Государства-члены договорились об изменении статьи 122, которая значительно облегчит сохранение санкций, замораживающих активы
Он добавил, что Венгрия и Словакия выступили против этого шага и против начала письменной процедуры, утверждающей это решение.
В то же время Бельгия не возражала против начала письменной процедуры для формализации решения, уточнил Лоренс Норман.
Контекст
На саммите ЕС на следующей неделе проведут "важные дискуссии", одним из приоритетных вопросов будет Украина и безопасность в Европе, ожидается участие Президента Украины Владимира Зеленского, о чем сообщил глава Евросовета Антониу Кошта, назвав главным приоритетом встречи обеспечение "важных решений, которые необходимо принять, в частности относительно финансирования Украины".
Предлагается два варианта - либо "репарационный кредит" с использованием замороженных активов РФ, чему сопротивляется Бельгия, где хранится большинство таких средств, из-за опасений мести Москвы, либо заимствования ЕС, чему также есть сопротивление из-за нагрузки на национальные бюджеты.
По оценке МВФ, дефицит бюджета Украины в следующие два года будет достигать 135 млрд евро.