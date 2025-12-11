$42.280.10
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

ЕС приближается к репарационному кредиту для Украины - журналист WSJ

Киев • УНН

 • 702 просмотра

Европейский Союз достиг прогресса в вопросе репарационного кредита для Украины. В то же время согласованы изменения для сохранения замороженных активов РФ

ЕС приближается к репарационному кредиту для Украины - журналист WSJ

В ЕС продвинулись в вопросе репарационного кредита для Украины, согласовали изменения для сохранения активов РФ замороженными. Об этом сообщил в соцсети "Х" журналист The Wall Street Journal Лоренс Норман, передает УНН.

Детали

Первый элемент пазла с репарационным кредитом уже собран. Государства-члены договорились об изменении статьи 122, которая значительно облегчит сохранение санкций, замораживающих активы

- заявил журналист.

Он добавил, что Венгрия и Словакия выступили против этого шага и против начала письменной процедуры, утверждающей это решение.

В то же время Бельгия не возражала против начала письменной процедуры для формализации решения, уточнил Лоренс Норман.

Контекст

На саммите ЕС на следующей неделе проведут "важные дискуссии", одним из приоритетных вопросов будет Украина и безопасность в Европе, ожидается участие Президента Украины Владимира Зеленского, о чем сообщил глава Евросовета Антониу Кошта, назвав главным приоритетом встречи обеспечение "важных решений, которые необходимо принять, в частности относительно финансирования Украины".

Предлагается два варианта - либо "репарационный кредит" с использованием замороженных активов РФ, чему сопротивляется Бельгия, где хранится большинство таких средств, из-за опасений мести Москвы, либо заимствования ЕС, чему также есть сопротивление из-за нагрузки на национальные бюджеты.

По оценке МВФ, дефицит бюджета Украины в следующие два года будет достигать 135 млрд евро.

Евгений Устименко

